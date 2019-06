Francesca De André vuole diventare mamma, lacrime di commozione al Gf

Grande Fratello ultime notizie: il desiderio di diventare madre di Francesca De André

Francesca De André, nel bene e nel male, sta vivendo appieno la sua esperienza al Grande Fratello 2019. Si è sempre sentita libera di fare e dire quello che vuole. E questo suo comportamento si rivela una lama a doppio taglio perché divide il pubblico a casa: alcune sue reazioni non sono per niente piaciute, come quando ha sbottato contro Mila Suarez, ma anche le sue litigate con Gennaro Lillio (che è già in finale) hanno fatto discutere parecchio. Francesca, però, si è lasciata andare anche a tutte le sue emozioni. E adesso, parlando del suo istinto materno, si è commossa. Le parole di Gennaro l’hanno colpita nel profondo.

Francesca e Gennaro, le parole del ragazzo commuovono

Prima di allontanarsi sempre di più da Gennaro, Francesca gli ha confessato: “Ho un senso materno molto spiccato. Mi ci vedo molto mamma, ti devo dire la verità. Chissà se un giorno completerò il mio essere con dei cuccioletti tutti miei”. Le parole di Gennaro Lillio hanno commosso la De André, che non è riuscita a trattenere le lacrime: “Tu potrai essere una brava mamma. Lo penso e lo so già. I denti da lavare dieci volte al giorno, latte e cereali… sei così, lo so”. Nonostante questo, i due al momento sono ancora in crisi. Momento difficile anche per Valentina Vignali, che potrebbe scoprire molto presto quello che ha deciso di fare il suo fidanzato.

Gf anticipazioni, Francesca e Gennaro protagonisti

La puntata di questa sera del Gf 16 sarà incentrata ancora una volta su Gennaro e Francesca. Potremmo sapere altro sulla sorella ritrovata di Gennaro, ma anche se il fidanzato della De André ha deciso di lasciare qualche nuovo messaggio, dopo il surreale incontro avvenuto nella Casa più spiata d’Italia una settimana fa. Cos’altro dobbiamo aspettarci da quest’edizione del Grande Fratello?