Valentina Vignali fidanzato: avvertimento della mamma al compleanno? È mistero

La lettera a Valentina Vignali dalla mamma, cosa sta succedendo?

Oggi al Grande Fratello 2019 è andato in onda il compleanno di Valentina Vignali e nel day time oltre a mostrare i festeggiamenti per i suoi 28 anni si è visto che la mamma della sportiva le ha fatto recapitare una lettera piuttosto strana; molti concorrenti ne hanno parlato e altrettanti sembrano aver capito che la donna abbia voluto fare riferimento al suo fidanzato. L’ha lasciata? C’è aria di crisi perché l’ha vista troppo vicina a Daniele Del Moro? Niente di tutto questo: se in Casa infatti si pensa che ci sia qualcosa di strano sotto, lui sui propri social ha smentito coi fatti qualsiasi pettegolezzo. Ma facciamo il punto della situazione.

Valentina Vignali e il fidanzato Lorenzo: il riferimento è a lui?

“Ciao, Valentina – esordisce così la donna nella lettera alla figlia –. Amore mio, sei sempre stata la gioia e il mio orgoglio. Chi ti conosce sa che dietro questa corazza c’è un cuore grande. Potrai trovare la tua felicità – inizia qui la parte incriminata – soltanto a fianco di un altro cavallo ribelle sciolti insieme al galoppo nel vento”. Cosa vogliono dire queste parole? Che adesso non Valentina è felice? E che quindi non sta insieme alla persona giusta? Sono in tanti ad essersi chiesti a cosa la mamma di Valentina abbia voluto far riferimento, ma alla risposta non è arrivato nessuno. Com’è ovvio che sia, visto che si tratta di parole piuttosto ambigue.

Valentina e Lorenzo, nessuna crisi: la dedica di lui per il compleanno

“Lorenzo – questa la domanda che si è posta la De Andrè (che farebbe bene a pensare ad altro) –, il fidanzato della Vignali, dov’è? Non si è palesato”. Qualcuno dovrebbe ricordarle che non tutti sono interessati alle tanto ambite lucine rosse e che non tutti fanno il possibile per apparire, anzi c’è chi non sopporta l’idea di mostrarsi in video. “Lui – ha spiegato Valentina in confessionale, dove si è mostrata piuttosto turbata – è uno che non ha niente a che fare col mondo dello spettacolo, che sta molto bene nel suo. Se avessi vicino uno come me non va bene”. La madre interverrà per fare chiarezza? Chissà! Lorenzo intanto ha pubblicato una dedica proprio per lei sul suo Instagram, quindi su un’eventuale crisi non c’è alcun indizio. Non da parte sua, almeno.