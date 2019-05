Gennaro e Francesca, è già finita al Gf 2019? I dubbi e lo sfogo di lei su Giorgio

Francesca De André e Gennaro Lillio, la passione esplode

Passione infinita tra Francesca De André e Gennaro Lillio che sembrano destinati a fare coppia al Grande Fratello 2019 sebbene non nell’immediato. A lasciarlo intendere è stata proprio lei che ha dichiarato di sentirsi libera ma non troppo, e che ha fatto capire a tutti che Giorgio, l’ex che l’aveva tradita prima del venerdì in cui invece aveva smentito tutto in diretta al Gf, le manca. Cosa succederà in futuro? Non lo sappiamo; fatto sta che Francesca e Gennaro ci sembrano sempre più vicini e che lui sembra non essere intenzionato a mollare la presa. Bisogna dire che ha pazienza, no?

I dubbi di Gennaro su Francesca: “Lei è uguale a prima”

Gennaro vuole fare il possibile per far capitolare la De André: “Lei – queste le sue parole in confessionale sull’atteggiamento che sta avendo Francesca dopo il loro avvicinamento – è uguale a prima. La vedo frenata, molto frenata. Io provo ma… Tanti pali, tanti pali.. Però tu persevera sempre. Non getto le armi. Ci potrebbe stare che fuori di qui lei non mi cercherebbe, io invece la cercherei. Anzi la cercherò”. Determinazione indiscutibile insomma da parte del napoletano che però deve fare i conti con una realtà non proprio chiara: è evidente che Francesca non sia ancora pronta per lasciarsi andare del tutto.

Francesca pensa ancora a Giorgio ma confessa: “Mi sento più libera”

“Oggi – queste le parole della concorrente in confessionale – mi ha strappato pure un bacio, ‘sto scugnizzo. Mi sento comunque non libera ma più libera di prima di lasciar giocare anche Gennaro. Io qua dentro se ho avuto dei momenti felici è grazie a lui”. Francesca è palesemente trattenuta, molto di meno rispetto a prima ma comunque non riesce a lasciarsi andare troppo: la concorrente ne ha parlato anche con Valentina Vignali, alla quale ha confessato che Gennaro si sta prendendo cura di lei sin dall’inizio del Grande Fratello e che questo la spinge verso di lui. Un day time pieno di contraddizioni insomma per una storia che non sappiamo come finirà.

Quale futuro per Francesca e Gennaro al Gf 2019?

Una cosa è certa: tra Gennaro e Francesca si sono instaurate le dinamiche tipiche della coppia perché i due hanno litigato furiosamente per Taylor Mega, e questo nonostante lei sia tutt’altro che sicura sul da farsi. “Per il rispetto e la stima che ho di Gennaro – ha infatti confessato la De André – non voglio prendere in giro nessuno, però mi sento meno fidanzata”. Perché attaccarlo in quel modo allora per Taylor Mega? E soprattutto siamo sicuri che questa storia, qualora dovesse morire sul nascere, morirà per Taylor e non per un ritorno di Francesca con l’ex Giorgio? Le parole di Erica Piamonte di ieri le abbiamo sentite tutti…