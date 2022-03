Valentina Ferragni: “Ho molti fibromi al seno”, come l’ha scoperto

In queste ultime ore, Valentina Ferragni si lascia andare a una confessione riguardante la sua salute. Il suo scopo è quello di portare i suoi fan a non sottovalutare la prevenzione. Mentre si è in apprensione per la malattia di Fedez, il quale si trova attualmente in ospedale, la sorella più famosa di Chiara Ferragni invita tutti a prestare attenzione ai minimi dettagli del proprio corpo. Innanzitutto, fa sapere di essersi recata a fare una visita mammaria nella Clinica Mangiagalli di Milano, in quanto poco tempo fa ha fatto una scoperta inaspettata.

“Sei mesi fa ho scoperto di avere molti fibromi nel seno”, confessa Valentina sul suo profilo Instagram. La scoperta è avvenuta nel momento in cui ha sentito “una piccola pallina sul bordo del seno”. È davvero molto importante ciò che racconta la giovanissima Ferragni, visto che capita spesso di sottovalutare determinati aspetti perché troppo concentrati su altro. Avendo scoperto la presenza di questi fibromi benigni, l’influencer spiega che ogni sei mesi deve effettuare dei controlli.

Tali visite verranno svolte con lo scopo di controllare che “non si ingrossino e allo stesso tempo non mutino e si trasformino in qualcosa di più grave”. Sono tantissime le donne, purtroppo, che oggi giorno si ritrovano ad affrontare queste delicatissime e drammatiche situazioni. Valentina Ferragni precisa di non avere “parentela con tumori al seno o ovaie, per fortuna”. Nonostante ciò, è comunque davvero fondamentale farsi controllare se qualcosa risulta strana o se “sentiamo cose strane”.

Pertanto, la sorella della famosissima imprenditrice digitale consiglia alle sue fan di controllarsi sempre. Non solo, invita a cercare “in primis da sole di capire se qualcosa non va”. In questi casi, è necessario recarsi da un medico “anche se siete ancora giovani”, ci tiene ad aggiungere Valentina. Infine, conclude questo suo importantissimo messaggio così: “La prevenzione salva le vite”.

A volte, un influencer – oltre che condividere aspetti legati a sponsorizzazioni, tra look e viaggi – può far diffondere un pensiero che ha come scopo quello di aprire gli occhi su aspetti che spesso si sottovalutano e che in realtà sono di vitale importanza. La giovane Ferragni l’aveva già fatto, qualche mese fa, quando le fu diagnosticato un tumore maligno localizzato, sulla fronte del viso.

Valentina Ferragni e Luca Vezil sempre accanto a Fedez e Chiara

Proprio nella giornata di ieri, insieme al fidanzato Luca Vezil, ha cercato di far svagare un po’ i due nipoti, Leone e Vittoria. La coppia di zii è andata in soccorso a Fedez e Chiara, che stanno affrontando giornate dure. Nei giorni scorsi, il famoso rapper ha lasciato un po’ tutti con l’amaro in bocca. Ha fatto sapere di aver scoperto di avere una malattia seria, che lo porterà a vivere un lungo percorso.

Questa mattina, il quotidiano Libero – seguito dalla conferma di Chiara Ferragni – ha annunciato che ieri, martedì 22 marzo 2022, il rapper è stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano. Ora non resta che attendere per scoprire come sta Fedez.