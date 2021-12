Valentina Ferragni a Verissimo dopo il tumore: come sta oggi

Valentina Ferragni protagonista a Verissimo nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 18 dicembre. La sorella della più famosa Chiara è stata invitata dalla padrona di casa Silvia Toffanin per parlare del suo recente problema di salute. La cognata di Fedez ha dovuto combattere contro un tumore maligno alla pelle.

Le confidenze in tv di Valentina Ferragni

Nel programma di Canale 5 Valentina ha spiegato come è riuscita ad accorgersi della malattia:

“Un anno fa avevo un piccolo brufolo sulla fronte che non destava nessun tipo di allarme. Ma dopo un po’ di tempo, visto che non andava via, sono andata da un dermatologo che mi ha detto che era una semplice cisti, da togliere senza fretta. A settembre però ho preferito fare un’altra visita, la dottoressa si è insospettita e ha deciso di levarlo per capire cosa fosse. Dopo una settimana, è arrivato l’esito: carcinoma a base circolare, un tumore maligno localizzato”

La Ferragni ha confidato che per fortuna questo tipo di tumore non è il peggiore tra quelli epidermici. “Ma se avessi aspettato altro tempo avrei dovuto subire un innesto di pelle con un intervento molto più invasivo. Ora però dovrei essere guarita al 100%”, ha precisato la 28enne.

A Verissimo Valentina Ferragni ha consigliato a tutti di andare a farsi vedere appena c’è qualcosa di anomalo. La giovane ha precisato che i tumori della pelle non sono certo di serie B ma sono decisamente piccoli e cattivi.

Le parole su Chiara Ferragni

Oltre a parlare della sua malattia Valentina Ferragni ha detto a Verissimo anche la sua sul successo mondiale della sorella maggiore Chiara. Un successo che ha condizionato indirettamente pure Valentina, che ha deciso di seguire le orme della sorella tra social network e pubblicità.

Valentina Ferragni ha rivelato a Silvia Toffanin che è stato naturale seguire lo stesso percorso di Chiara, che ha iniziato quando ancora non si conoscevano bene gli effetti di Internet e dei social network. La moglie di Fedez ha creduto per prima in qualcosa nella quale pochi scommettevano.

Valentina ha puntualizzato di essere la fan numero uno di Chiara e che la sorella deve solo ed esclusivamente a se stessa tutto quello che è riuscito a costruire in oltre dieci anni di carriera.

Chi è Valentina Ferragni

Classe 1992, Valentina Ferragni è la terzogenita della scrittrice Marina Di Guardo e del dentista Marco Ferragni. Dopo la primogenita Chiara, arrivata nel 1987, è nata nel 1989 Francesca. La coppia ha divorziato negli anni Novanta e papà Ferragni si è legato ad un’altra donna dalla quale ha avuto qualche tempo fa un figlio il cui nome non è mai stato svelato. Valentina è felicemente fidanzata con il modello Luca Vezil: i due dovevano partecipare a Temptation Island Vip ma poi hanno preferito declinare l’invito di Maria De Filippi.