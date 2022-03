Fedez “è stato operato al San Raffele di Milano”: giorno cruciale

Fedez, lungo la giornata di ieri martedì 22 marzo, sarebbe stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano. A renderlo noto è il quotidiano Libero, che ha spiegato che il rapper si è recato nel nosocomio meneghino per un intervento chirurgico. La notizia arriva dopo che lunedì sera, lo stesso marito di Chiara Ferragni, tramite una Stories Instagram, aveva spiegato che le 24 ore successive, quelle cioè riferite al 22 marzo, sarebbero state importanti e decisive per il suo stato di salute. Il tutto dopo che nei giorni scorsi il rapper era apparso in lacrime sui suoi profili social, annunciando di essere stato colpito da una malattia. Sulla patologia non ha dato altri dettagli (e tuttora non ce ne sono), ma si è subito compreso che non si tratta di un semplice raffreddore.

Fedez, intervento chirurgico a Milano

Libero Quotidiano, oltre a far sapere dell’operazione chirurgica a cui si è sottoposto il cantante, non ha offerto altri chiarimenti e particolari. Dunque, al momento, l’unica cosa che si sa è che Fedez avrebbe subito un intervento al San Raffaele (il condizionale è d’obbligo in attesa di conferme ufficiali) e sta lottando con una malattia delicata.

Nel frattempo migliaia di fan e moltissimi personaggi noti hanno mostrato solidarietà e sostegno al 32enne milanese che, prima di recarsi in ospedale, nello stesso messaggio in cui ha fatto sapere che per lui martedì 22 marzo sarebbe stato un giorno cruciale, ha ringraziato tutti coloro che gli hanno fatto pervenire gesti di vicinanza.

L’annuncio della malattia Fedez lo ha dato su Instagram, lo scorso venerdì. Sul social è apparso piangente e profondamente scosso. “Purtroppo – ha spiegato in lacrime – mi è stato trovato un problema di salute, il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro”.

Fedez, la lettera di Vittorio Feltri

Tra i tanti che gli hanno scritto per fargli forza, particolarmente toccante è stato Vittorio Feltri che, con una lettera aperta pubblicata su Libero Quotidiano, ha cercato di infondere al cantante coraggio. Il giornalista ha inoltre rivelato per la prima volta pubblicamente che sta lottando contro un cancro. Feltri, al netto delle divergenze di vedute su diversi argomenti con il rapper, ha dato una lezione di schietta e sincera umanità.