Valentin e Francesca Tocca, il non detto dopo Amici: ritorno fa discutere

Francesca Tocca e Valentin Dimitru Alexandru, cosa sta succedendo dopo Amici 19

Il ritorno di Valentin Dimitru Alexandru su Instagram dopo un bel po’ di tempo d’assenza avrebbe dovuto far discutere perché si pensava che in qualche modo il ballerino di Amici di Maria De Filippi avrebbe risposto alla foto pubblicata da Francesca Tocca tra le sue storie: foto che – lo ricordiamo – è stata cancellata subito dalla professionista, forse per le varie e ingiuste offese ricevute dopo averla messa. Cosa non sappiamo ancora su entrambi? Vien davvero da chiederselo, visto che lui si era dichiarato innamorato e lei tutto ci sembrava fuorché disinteressata a una storia d’amore (a raccontarlo è stato Valentin, del resto).

Valentin e Francesca, le ultime news sulla storia e l’assoluto silenzio dell’ex coppia

Sappiamo che i due continuano ad essere bersagliati per la loro relazione, soprattutto perché si crede che lui sia uno sfasciafamiglie e che lei abbia sacrificato la propria famiglia per un’avventura: accuse davvero infamanti e ingiuste, sia perché non veritiere sia perché non si dovrebbe giudicare in modo così pesante ciò che non si conosce a fondo. Sappiamo pure che Valentin non ha più commentato Francesca dopo la famosa storia pubblicata su Instagram e che lei si è arrabbiata con i follower perché a un certo punto o la insultavano o si parlava solo di questa storia. Ci sono tanti elementi che ci fanno pensare insomma che i due vogliano mantenere un assoluto riserbo e che non diranno nulla anche se dovesse cambiare qualcosa nei prossimi tempi.

News Valentin e Francesca, il ritorno del ballerino su Instagram

A farcelo pensare, proprio il ritorno di lui sui social: ritorno che ha visto scrivere dichiarazioni, fare gesti o lanciare segnali su Francesca, visto che tra le storie si vede semplicemente Valentin mostrare il fisico e commentare il video con un “allenamento in quarantena”. O tra i due è finita davvero – ma ne dubitiamo dopo l’ultima foto di lei – oppure si sentono ma non vogliono dirlo. Ad ogni modo quando ne sapremo di più ve lo diremo senz’altro.