Francesca Tocca, ritorno Valentin a sorpresa e like Todaro: cosa succede

Valentin Dumitru Alexandru e Francesa Tocca, cosa sappiamo dopo Amici 19

Francesca Tocca e Valentin Alexandru Dumitru si sono lasciati, lo sappiamo tutti ormai. Da tempo lui non pubblica foto con lei, e lo stesso vale per la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi. O meglio valeva per lei, visto che l’ultimo scatto postato su Instagram sembra aver cambiato le carte in tavola. Non sappiamo cosa stia succedendo fra i due; Valentin però aveva detto chiaramente che era ancora innamorato di Francesca, e che se chiudeva la storia lo faceva soltanto per una questione di “valori”. Non abbiamo mai compreso fino a fondo la posizione del ballerino: Francesca non è certo una sprovveduta e, a quanto ci risulta, si era già lasciata con Raimondo Todaro prima di iniziare la conoscenza con lui; perché prendere decisioni al suo posto insomma? Comprendiamo che la situazione non fosse proprio facile ma comportandosi così forse l’ha resa ancor più difficile.

Francesca e Valentin, storia finita prima dell’ufficialità: le reazioni

Ricordiamo che Francesca e Valentin si sono iniziati a conoscere durante Amici e che fino a prima del messaggio in cui lui ha messo fine alla loro conoscenza nessuno sapeva niente di certo: entrambi pubblicavano foto e video dei balli insieme ma l’ufficialità non era mai arrivata. Quando arrivò lo fece per via dell’ex concorrente di Amici che annunciò purtroppo anche la scelta di non voler continuare a sentirla. Di lì, tante reazioni da parte di chiunque: c’è chi accusò Francesca di aver rovinato la propria famiglia per un ragazzo molto più giovane, chi invece se la prese con Valentin per aver contribuito a incrinare un rapporto, finché non fu lei stessa a intervenire sulla faccenda con un post di fuoco. Non che la Tocca avesse torto: accuse di questo genere sono davvero assurde perché nessuno conosce come stanno i fatti, e comunque giudicare i sentimenti di qualcuno in questo modo è intollerabile.

Il gesto a sorpresa di Francesca: ritorno di Valentin? Lui tace, Raimondo Todaro mette like

Anche perché pare che Francesca e Raimondo Todaro siano rimasti in buoni rapporti, soprattutto per la figlia,presumiamo. E ne abbiamo la prova anche dagli ultimi like che il ballerino ha messo alle foto della sua ex compagna (una delle quali potete vederla qui sotto). Qualcuno credeva in un ritorno di fiamma ma i fatti sembrano stare diversamente: poco fa Francesca ha pubblicato una foto tra le proprie storie Instagram in cui compare di nuovo assieme a Valentin in una delle tante esibizioni di Amici. Che sia solo il ricordo di un’esibizione e nient’altro? Tutto può essere; certo non si può rimproverare alla gente di credere in qualcosa di più, visto che non si parla che di loro. Valentin intanto tace e l’ultimo post Instagram non riguarda la Tocca; chissà se nei prossimi giorni arriverà una qualche sorpresa da parte di entrambi. Vi terremo aggiornati!