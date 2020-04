Valentin Amici 19, Web indignato: torna incubo video, le accuse dopo oggi

Amici 19, Valentin Alexandru Dumitru trending topic su Twitter: cos’è successo

Se c’è un concorrente che ha fatto molto discutere ad Amici 19 questi porta il nome di Valentin: il ragazzo infatti si è più volte scontrato con la commissione, soprattutto con Alessandra Celentano, e ha deciso di sua spontanea volontà di abbandonare il talent show di Canale 5 dopo aver avuto un duro scontro con Maria De Filippi. Oggi Valentin è finito tra i trending topic di Twitter assieme a Javier Rojas per un atteggiamento che al pubblico, non a tutto ma almeno ad occhio a parecchi commentatori, non è piaciuto affatto. Vi spieghiamo subito cosa sta succedendo tuttora avvalendoci anche di qualche tweet rappresentativo.

Valentin Amici, trattamento diverso rispetto a Javier Rojas: le accuse per i video mandati in onda

Come ben sapete, tra ieri e oggi sono stati mandati in onda vari video su Javier in cui lo si vede lamentarsi di alcuni contenuti mandati in onda, e temere di essere penalizzato al televoto, e parlare di un suo avvicinamento a Virginia Trimarchi, tra le ballerine professioniste delle ultime edizioni. Javier è consapevole del fatto che ciò che dice può essere usato per pubblicare contenuti di qualsiasi tipo, dunque non siamo qui a prenderne le difese; vogliamo piuttosto sottolineare quanto sta accadendo: il pubblico si sta chiedendo infatti perché con Javier la produzione stia mandando in onda tutti questi filmati che in un certo senso lo screditano, e con Valentin invece non abbia fatto lo stesso e sia intervenuta solo dopo le polemiche del latinista. Ciò che emerge insomma è che si voglia screditare Javier prima della finale per far vincere Nicolai Gorodiskii.

News Amici 19, l’edizione più chiacchierata della storia del programma

Si tratta solo dell’ennesima polemica sull’edizione di quest’anno, e non è di poco conto se pensate che sia Javier sia Valentin sono finiti fra i trending topic di Twitter: tante sono le accuse alla produzione e non poche sono le insinuazioni. Non comprendiamo ad ogni modo perché qualcuno debba raccomandare Nicolai, visto che alla fine i ballerini non hanno bisogno di raccomandazione alcuna: chi più chi meno infatti riescono tutti a intraprendere delle carriere davvero belle che dipendono dal loro talento. Fatto sta che il pubblico contesta proprio questa differenza di trattamento e che per l’ennesima volta Amici è finito nella bufera. Domani è la finale di un’edizione tra le più chiacchierate della storia del programma. Vedremo se scoppierà qualche polemica anche in teleconferenza.

LA PRODUZIONE QUANDO SI TRATTA DI SCREDITARE JAVIER NON CI PENSANO MAI DUE VOLTE, MENTRE PER MANDARE IN ONDA LE FRASI OMOFOBE DI VALENTIN SI SONO PRESI IL LORO TEMPO FIN QUANDO NON CONVENIVA LORO????#amici19 pic.twitter.com/SsSgnCvYup — Giuliaa☁️ (@giuliaaxcmbyn) April 2, 2020

Quindi Javier non vincerà perché ci prova con tutte? Ok produzione io già dopo l'eliminazione di Valentin avevo capito tutto e le prossime edizioni ve le fate da sole ed evitate di chiamare ballerini PROFESSIONISTI per poi trattarli come merdicciole.#Amici19 pic.twitter.com/ykd0qsgfL7 — vintageaddicted (@cestlaviemacher) April 2, 2020

Javier e Valentin in tendenza ✈️#Amici19

Qualcuno chiami il 118 per la produzione di Amici e Maria. pic.twitter.com/rmkJLc6K3w — vintageaddicted (@cestlaviemacher) April 2, 2020

i video di valentin li hanno fatti uscire dopo la sua uscita però questi di javier il giorno prima della finale????????????#Amici19 — s????????????; (@touchvlaurinah) April 2, 2020