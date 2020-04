Finale Amici 19, le anticipazioni: premi e riconoscimenti, cosa succederà

Amici 19 finale, le ultime news sulla puntata del 3 aprile

Domani 3 aprile ci sarà la finale di Amici 19 e le anticipazioni che possiamo darvi non sono molte perché – come ben sapete – le puntate sono in diretta e col Covid-19 Maria De Filippi e la sua squadra hanno dovuto cambiare i piani in itinere rinunciando agli ospiti e a molto altro. Al momento non abbiamo motivo di mettere in discussione la presenza di Albano Carrisi e Romina Power tra i presenti, visto che hanno partecipato a tutte le puntate sinora, così come ci sembra strano che Maria abbia pensato a invitare gente per la finale non avendolo fatto sinora; nella sua ultima intervista su Amici d’altronde ci è sembrata tutt’altro che predisposta a ragionamenti di questo tipo (anche per via dell’ovvia riduzione del budget dovuta agli investimenti pubblicitari in calo).

Finale Amici, i premi a ballerini e cantanti tra borse di studio e riconoscimenti al merito

Non abbiamo motivo di dubitare invece che i premi non mancheranno, come del resto abbiamo visto in queste puntate che si sono sempre concluse con l’attribuzione del premio Marlù agli eliminati. Oltre al premio al vincitore assoluto, che a maggio si sfiderà con altri Big della trasmissione in Amici All Star, ci sarà il premio al vincitore della categoria Danza (vi ricordiamo al riguardo le parole di Nicolai Gorodiskii su Javier Rojas in caso di trionfo). E non è finita qui: il programma da sempre regala borse di studio e ritornerà anche quest’anno il premio della sala-stampa.

News finale Amici, sala-stampa presente in teleconferenza?

Quest’ultima dovrebbe presenziare in teleconferenza commentando a distanza le esibizioni dei quattro finalisti Giulia Molino, Gaia Gozzi, Javier e Nicolai . Ed è proprio da lontano che i singoli giornalisti dovranno dare la loro preferenza. Tutto molto diverso dagli altri anni insomma: sarà una finale in cui il pubblico non potrà far festa assieme ai suoi beniamini e che per la prima volta in assoluto vedrà i vincitori trionfare quasi in solitudine. Ciò non toglie che anche quest’anno, nonostante le forti polemiche tra i ballerini, alcuni talenti meritino davvero! Con o senza pubblico.