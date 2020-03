Anticipazioni Amici stasera, la scelta di Nicolai su vittoria: “Che cuore”

Amici Serale, Nicolai Gorodiskii è cambiato davvero: l’ultima scelta sorprende tutti

Nicolai Gorodiskii ad Amici sembra una persona diversa rispetto a pochi giorni fa. Non sappiamo quanto questo cambiamento possa essere sincero, non sappiamo quindi quale sia il vero Nicolai, se quello visto finora oppure quello che propone di dividere il premio finale in caso di vittoria. Lui che fino a una settimana fa diceva di essere invidiato da tutti e di essere il ballerino del secolo, ha accolto l’invito di Maria De Filippi a deporre l’ascia di guerra ma lo ha fatto a modo suo. “Io lo perdono”, ha detto rivolgendosi a Javier. Non ci sarebbe molto da perdonare secondo il pubblico, ai suoi occhi evidentemente sì. L’atteggiamento di Nicolai è però cambiato, perché oggi nel daytime di Amici abbiamo visto un suo confessionale che ha sorpreso davvero tutti.

Nicolai ad Amici vuole dividere il premio con Javier: “Anche lui è stato bravo”

La produzione ha mostrato ai semifinalisti la scelta di Nicolai. In confessionale, il ballerino ha detto: “Se dovessi vincere vorrei condividere il premio con Javier. Anche lui ha lavorato tanto, ha messo tanto impegno, è stato bravo. Per questo vorrei condividere il premio, così rimaniamo tutti felici e stiamo bene”. Naturalmente una decisione simile smuoverebbe chiunque, infatti Giulia e Gaia si sono complimentati con lui. Anche Nyv non è rimasta impassibile. Giulia ha detto che le si stava sciogliendo il cuore. Gaia ha detto: “Nico guarda… che cuore! Proprio chapeau”. Javier è rimasto sorpreso più di tutti forse, è riuscito a dire solo un “che bello”. Forse perché non si fida fino in fondo della buonafede del rivale? Javier infatti non sembra credere molto a questa pace ritrovata…

Nicolai o Javier, chi vincerà Amici? Il premio per la danza diviso in due

Mentre poi si confrontavano su chi potrebbe vincere e cosa farebbero con il premio, Javier su Nicolai ha detto: “Se lui vince, vince il suo premio”. L’altro però ha intenzione di mantenere la parola: Nicolai: “No no, io le promesse le mantengo fino alla fine. L’ho detto e lo voglio fare”. Entrambi comunque in caso di vittoria hanno intenzione anche di aiutare i loro genitori. Le anticipazioni di Amici per stasera non parlano naturalmente della possibilità di eleggere già il vincitore del circuito danza, ma non è detto che non possa succedere.