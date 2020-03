Serale Amici Javier come Nicolai, isolamento e attacco: “Finto!”

Ultime notizie Amici: Javier si isola, non sta bene

Javier Rojas ha avuto un repentino cambio di carattere in questa settimana. Cosa gli è successo? Ha dapprima detto di sentirsi stanco (soprattutto a livello psicologico), poi però ha ammesso che la situazione che si è venuta a creare con Nicolai Gorodiskii non gli piace affatto. Vi ricordiamo che, venerdì scorso, Maria De Filippi è riuscita a convincere Nicolai e Javier a fare una tregua: da quel momento in poi avrebbero dovuto deporre l’ascia da guerra, per cercare di conoscersi meglio. Ma non è facile, soprattutto per Javier.

Pace Nicolai-Javier un miraggio: il nuovo attacco

All’inizio si pensava che Nicolai sarebbe stato il primo ad aver mandato all’aria la pace, e invece bisogna ammettere che il ballerino si è integrato bene nel gruppo; Javier, per contro, si è allontanato sempre più. E mentre Giulia Molino si è sfogata parlando dei professori, Javier ha rivelato questo all’assistente di Giuliano Peparini: “Sono stanco, non riposo bene. Mi sveglio stanchissimo. Penso per tutto il tempo. Questa è una situazione che non piace. Nicolai presente tutto il giorno… è finto”.

Javier vuole lasciare Amici 2020? Resta solo per vincere ma…

Anche i suoi compagni si sono accorti di quello che sta succedendo a Javier. Gaia Gozzi (vi abbiamo parlato del significato del suo brano Chega) ha detto: “Sta sempre per i fatti suoi. Ora è freddo”. Da solo, il ballerino ha confessato: “Non mi sento io. Mi sento perso. Sono stanco di tutto. Non sono qui per essere secondo… sono qui per vincere! Adesso non posso vincere, non posso proprio farcela”.