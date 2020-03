Amici, Giulia furiosa: “Basta! Mi dicevano altro”, professori nella bufera

By

Serale Amici 19, Giulia Molino si ribella agli insegnanti: scoppia una nuova polemica dopo il caso “Valentin”

Giulia Molino sta attraversando un momento difficile ad Amici 2020. Proprio adesso che si avvicina la finale! Improvvisamente i professori hanno avuto delle critiche da farle sulle sue esibizioni: c’è chi dice che urla troppo, chi non vede più la stessa passione di un tempo, chi la considera addirittura un’attrice, e così via… Giulia è caduta dal pero! Ma la capiamo bene. Per tutta la durata del pomeridiano, si sono sprecati gli apprezzamenti sul suo conto: hanno sempre sottolineato il suo considerevole miglioramento da quando ha messo piede all’interno della scuola e le emozioni che riusciva a trasmettere. Adesso è cambiato tutto?

Giulia Molino contro Anna Pettinelli: la confessione

Di questo non si capacita Giulia di Amici che, dopo la crisi, ha voluto rispondere ad Anna Pettinelli: “Non mi sembra di aver urlato. Mi sentivo libera sul palco. Credevo di aver esagerato sul finale e invece non la vedo proprio questa esagerazione. Anche nelle ‘Domeniche di maggio’ ho avuto le giuste dinamiche”. Temeva seriamente di essere la prossima eliminata e questo ha giocato (lievemente?) sulle proprie esibizioni: “Ero molto sofferente già dall’inizio. Avevo paura di uscire. Poi la paura mi ha fatto mettere la quinta e forse sembravo eccessiva, ma coerente con la canzone che stavo vivendo. Mi dispiace se la mia voce può dar fastidio, però Giulia questa è. Dall’inizio ho provato a togliere, ma non ero più io”.

Amici ultime notizie: Giulia e Gaia alla finalissima? Incertezza

Sulla Pettinelli ha addirittura aggiunto: “Lei all’inizio mi sosteneva: mi diceva che trasmettevo emozioni. Io ero la parte più emotiva mentre Gaia quella estetica”. Come risponderà la professoressa a Giulia? Intanto il televoto continua a essere aperto: scoprite il modo corretto per votare il vostro concorrente preferito!