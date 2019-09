Ursula e Sossio, Simona Ventura scrive alla coppia: risposta e verità matrimonio

Trono Over Uomini e Donne, Sossio e Ursula parlano di figli e matrimonio e rispondono a Simona Ventura

Sossio e Ursula potranno abbracciare fra non molto la loro bambina, Bianca. Stanno contando i giorni e, nel frattempo, rispondono a tutte le curiosità dei follower di Instagram, che fanno sempre sentire la loro vicinanza a questa coppia di Uomini e Donne. Hanno dovuto lottare molto per essere felici, per trovare un equilibrio per nulla precario e adesso non possono desiderare di più dalla vita. Sono al settimo cielo e lo hanno fatto capire bene con le ultime storie pubblicate su Instagram: tra queste, c’è anche una risposta a Simoma Ventura.

Simona Ventura scrive a Ursula e Sossio, la Bennardo risponde così

La nota conduttrice – che ieri abbiamo visto in uno dei programmi in ricordo di Mike Bongiorno – ha chiesto su Instagram come sta Ursula Bennardo e quest’ultima le ha risposto così, non nascondendo il grande affetto nei suoi confronti: “Siamo felici e non vediamo l’ora che nasca la nostra stellina. Sei nel nostro cuore, Simo”. Sempre su Instagram, Ursula e Sossio di U&D, avevano festeggiato per aver tagliato un traguardo importante.

Matrimonio Ursula-Sossio e ultime anticipazioni Uomini e Donne

Ursula ha anche risposto alle domande dei fan. C’è chi le ha chiesto come sarà sua figlia: “Uguale a me, con gli occhi del papà”; qualcuno vuole sapere se la mostreranno in Tv e su Instagram: “Il nostro amore è nato sotto ai riflettori, tanta gente ci vuole davvero bene e sarà giusto far vedere loro anche il frutto del nostro amore”; cosa è successo durante la registrazione della punatata del trono Over: “Certo, faremo vedere il pancione a Maria, a tutta la sua squadra e a tutti voi”; e se si sposeranno mai: “La vera unione è un figlio. Ci sentiamo già sposati. Comunque penseremo anche a quello”. Periodo stupendo, anche perché Sossio Aruta ha avuto una grande proposta di lavoro.