Mike Bongiorno, studio in suo onore e programmazione Tv settimana

Studio in onore di Mike Bongiorno e programmazione speciale dalla durata di quattro giorni

Per i dieci anni della sua scomparsa, Mediaset ha deciso di dedicare alcune giornate al ricordo di Mike Bongiorno, il famoso conduttore che ha reso celebri programmi come La ruota della fortuna e Bravo bravissimo. Deceduto l’8 settembre 2009, il suo ricordo non si è però mai spento nei giovani e meno giovani: ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della Tv, per questo Mediaset gli ha fatto un regalo inaspettato, ovvero quello di usare il suo nome per lo Studio 7 di Cologno Monzese e di realizzare un’intera programmazione (dalla durata di quattro giorni) al conduttore.

Programmazione Mediaset per ricordare Mike Bongiorno dopo la morte dell’8 settembre 2009

Attraverso il comunicato stampa di Mediaset, sappiamo con precisione quello che succederà in questi giorni: “A dieci anni dalla scomparsa, Mediaset celebra Mike Bongiorno con una programmazione speciale interamente dedicata al re del quiz e intitolandogli lo storico ‘Studio 7’ del centro produttivo di Cologno Monzese”. L’omaggio al grande conduttore inizierà oggi: “Stasera, giovedì 5 settembre, a dare il via alle celebrazioni, in Access Prime-Time su Canale 5, Paperissima Sprint – Superspecial Mike, con le sue papere più divertenti e alcuni stralci dell’edizione 2001 del programma di Antonio Ricci, condotta proprio da Mike. A seguire, in prima serata su Canale 5, Maurizio Costanzo Show – Speciale Allegria. Maurizio Costanzo, insieme a Gerry Scotti, ripercorrerà la straordinaria carriera di Mike Bongiorno“.

I programmi più famosi di Mike Bongiorno per ricordarlo

Questa è l’altra parte della programmazione dedicata a Mike Bongiorno: