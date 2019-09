Sossio e Ursula 18 mesi assieme, lei confessa: “Volevamo scappare”

Ursula Bennardo e Sossio Aruta, l’amore a gonfie vele dopo il distacco

La storia d’amore tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta ha avuto dei risvolti inaspettati, lo sapete: la coppia era uscita a pezzi da Temptation Island Vip, in cui Ursula ha stretto amicizia con Valeria Marini, e sembrava che tutto fosse destinato a naufragare. La perseveranza di Sossio e il fatto che i due fossero davvero innamorati hanno invece dato una nuova rotta alla relazione, e i due sono tornati insieme dopo un breve periodo di permanenza a Uomini e Donne; la notizia della gravidanza di lei, che ha anche annunciato il matrimonio in una location speciale, è stata poi la ciliegina sulla torta e la conferma di un amore vero e sentito. Oggi Ursula e Sossio festeggiano i 18 mesi assieme, e proprio lei su Instagram ha ripercorso la loro storia e si è soffermata su come le cose siano cambiate.

Sossio e Ursula festeggiano 18 mesi assieme, la confessione della Bennardo

“Tutto – queste le parole di Ursula – è iniziato 18 mesi fa uominiedonne… chi doveva dirlo… Un anno e mezzo intenso, ci siamo scelti e riscelti superando tanto anzi troppo, tanto da pensare ‘Cavolo, è vero amore!’. Volevamo scappare da un amore che ci stava chiamando ma alla fine è proprio vero che il destino ne sa più di noi! Oggi – ha concluso la Bennardo – siamo qui, più forti che mai aspettando la nascita della nostra principessa che sono sicura ci farà innamorare sempre di più! Sossio, ti amo…”. Una storia ricca di colpi di scena insomma quella di Sossio e Ursula che tuttavia alla fine ce l’hanno fatta e hanno anche deciso di fare un passo importante come quello di avere un figlio.

Ursula e Sossio prima della gravidanza, grandi soddisfazioni per la coppia

I due sono già genitori e hanno già provato le emozioni di una madre e un padre, ma Bianca, la loro figlioletta che nascerà molto presto, è il frutto di un nuovo amore, e in questi casi per di più ogni volta è come se fosse la prima. Si tratta inoltre di un periodo ricco di soddisfazioni anche dal punto di vista lavorativo, soprattutto per lui che è stato ingaggiato da una squadra e potrà raggiungere l’ultimo suo obiettivo calcistico. Li rivedremo entrambi nella prima puntata di Uomini e Donne: siamo proprio curiosi di sapere nel dettaglio come stanno andando le cose e se tutto procede per il meglio!