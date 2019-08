Sossio e Ursula ospiti alla prima puntata del Trono Over: dolce momento

Sossio e Ursula ospiti alla prima puntata del Trono Over di Uomini e Donne

La prima puntata del Trono Over di Uomini e Donne è stata registrata oggi, 30 Agosto. Le dame e i cavalieri sono ritornati in studio dove hanno già dato vita a nuove dinamiche. Tra i protagonisti che popolano il parterre ci sono vecchie conoscenze e nuovi volti che man mano impareremo a conoscere. Come ci racconta il Vicolo Delle News, durante la puntata Maria De Filippi ha fatto entrare anche degli ospiti e tra di loro c’erano anche Sossio e Ursula. Diciamoci la verità, loro due sono stati dei grandi protagonisti di questo speciale Trono perché la loro storia d’amore ha avuto tanti alti e bassi. Ora però le cose tra i due vanno bene, anzi, benissimo. Presto Sossio ed Ursula diventeranno genitori di una meravigliosa bambina! Per Maria De Filippi e la redazione del programma questa deve essere una grande soddisfazione perché è proprio nello studio di Uomini e Donne che i due si sono conosciuti e poi innamorati.

Uomini e Donne, Trono Over: Sossio Aruta e Ursula Bennardo in studio

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, dopo aver trascorso qualche giorno a Potenza per degli impegni sportivi di lui, stamattina sono ritornati a Roma proprio perché erano attesi nello studio di Uomini e Donne. La loro entrata sarà stata sicuramente trionfante visto che Ursula porta in grembo la loro prima figlia che presto nascerà. La gravidanza procede bene e i due non vedono l’ora di prendere tra le braccia la loro piccolina. Che felicità e che emozione! Sarà stato sicuramente un momento dolcissimo questo, che noi non vediamo l’ora di vedere!

Ursula Bennardo e Sossio Aruta, quando nascerà la figlia

Ursula e Sossio stanno dunque per diventare genitori. I due aspettano una bambina alla quale daranno il nome Bianca. La piccolina pare nascerà nascerà durante la metà del mese di Ottobre, dunque il momento è vicino e i due non possono trattenere la grande emozione. Per accogliere la piccolina è già tutto pronto e mamma e papà hanno già pensato alla sua educazione. “Voglio che sia ben conscia di cosa sia il pudore, specialmente per una donna, voglio insegnarle l’autostima e voglio assolutamente che l’onestà sia un valore importante” ha dichiarato Ursula sul magazine Uomini e Donne.