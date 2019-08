Sossio Aruta a cuore aperto: “Grazie a te sono ancora vivo, sarà l’ultimo anno”

Trono Over, l’appello di Sossio Aruta prima dell’ingaggio

Qualcuno sicuramente saprà che Sossio Aruta aveva espresso un desiderio che per molti era difficile si realizzasse, cioè quello di essere ingaggiato da un’altra squadra di calcio per poter raggiungere il traguardo dei 400 goal di carriera. Il desiderio si è avverato visto che Sossio ora fa parte del Grottaglie e ad annunciarlo è stato proprio lui un po’ di tempo fa senza nascondere la sua soddisfazione e soprattutto una gran determinazione rispetto all’obiettivo prefissato. Oggi Sossio è tornato a parlare del suo rapporto con il calcio e ha pubblicato su Instagram un post dedicato al pallone.

Sossio Aruta gioca a calcio per l’ultimo anno: “Mia cara palla…”

“The football – così ha esordito il calciatore, ex del Trono Over e di Temptation Island Vip – is another thing… Ti ho donato la vita ed oggi grazie a te sono ancora vivo… gioie e dolori ma non mi hai mai abbandonato. Ma credo – ha poi aggiunto sicuramente malinconico – che questo sarà l’ultimo anno che ti rincorro… mia cara palla… e poi… scarpe al chiodo… The Lion King… Sossio Aruta… 19/12/1970″. Soprannominato “Re Leone”, ricordiamo che Sossio non è solo il giocherellone che abbiamo conosciuto a Uomini e Donne: ha giocato per più di venticinque anni con oltre venti squadre diverse segnando oltre 370 reti tra professionisti e dilettanti; non è certo l’ultimo arrivato e siamo sicuri che farà del suo meglio per lasciare il campo nel modo migliore possibile.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo presto genitori

Il suo goal più grande tra l’altro lo ha già segnato perché diventerà presto papà: come sapete, Ursula Bennardo è incinta e presto darà alla luce una splendida bambina. I due inoltre si sposeranno l’anno prossimo e coroneranno definitivamente il loro sogno d’amore iniziato a Uomini e Donne. 400 reti, un matrimonio e una figlia: sarà un anno bellissimo per Aruta!