Uomini e Donne, Valentina Autiero: fan preoccupati, cosa le sta accadendo

L’ex dama del Trono Over, che potrebbe fare ritorno in studio nella nuova edizione del programma, spiega al pubblico che la segue che questi non sono giorni semplici per lei

Periodo ‘no’ per l’ex dama di Uomini e Donne e i fan corrono per sostenerla. Valentina Autiero conferma che questo per lei non è uno dei momenti migliori della sua vita. Come può capitare a chiunque, anche lei si ritrova a vivere delle giornate un po’ tristi. Ma cosa sta accadendo all’ex dama del Trono Over? Lei stessa decide di spiegarlo a tutti coloro che in questi giorni si sono mostrati preoccupati.

Inizialmente, questa mattina, Valentina condivide su Instagram l’immagine di un’emoticon che piange, disegnata su un vetro appannato di un auto. Di fronte a questo Storia, il pubblico che la segue cerca subito spiegazioni. Ed ecco che poco dopo, la Autiero pubblica un lungo messaggio, attraverso il quale spiega cosa le sta accadendo.

“Quello che posto è riflesso del mio stato d’animo attuale”, scrive l’ex dama, riferendosi all’immagine appena condivisa. Dopo di che, fa presente che capitano giorni in cui “bisogna fare i conti con il passato e con il presente”. Facendo poi un bilancio, tutto questo porta a ritrovarsi “in crisi con noi stessi”. Detto ciò, ammette di sentirsi “un po’ triste e malinconica, un po’ svuotata”.

Vorrebbe non dover fare nulla, ma è consapevole del fatto che debba lavorare e portare avanti gli impegni presi. Spera solo che la piccola vacanza che sta per fare la aiuti a riprendersi un po’. Fa poi notare che anche lei è umana e “quindi distruttibile”. Infine, ringrazia tutti i suoi fan per i messaggi che le stanno inviando in questi giorni così difficili.

La Autiero è in crisi con sé stessa e il pubblico che la segue non poteva non notarlo. Un po’ come accaduto qualche settimana fa a Roberta Di Padua, sua grande amica. Quest’ultima aveva ammesso che questo non era un periodo semplice, tanto da decidere di allontanarsi per un po’ di tempo dal mondo social. Qualche giorno fa, è tornata su Instagram, condividendo vari momenti della sua vacanza.

Intanto, si avvicina la nuova stagione di Uomini e Donne. Chi tornerà nello studio di Canale 5 tra dame e cavalieri? Ci sono, come ogni anno, delle incertezze al riguardo. Valentina e Roberta, che avevano abbandonato la scena, potrebbero fare ritorno nel parterre per rimettersi in gioco e intraprendere nuove conoscenze.

C’è attesa per Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone. Dopo essersi detti addio nella passata edizione del programma di Maria De Filippi, inaspettatamente, si sono ritrovati e tra loro sembra essere nata una solida storia d’amore. Bisognerà capire se i due torneranno in studio solo per raccontare cos’è accaduto questa estate.

C’è comunque chi non crede alla loro relazione. Nel frattempo, si parla di un’eventuale uscita di scena di uno dei volti protagonisti del programma, Gemma Galgani! La dama torinese sembra non essere intenzionata a lasciare il suo posto in studio.