Uomini e Donne, Roberta ha un crollo e lascia i social: “Decisione sofferta”

La Di Padua fa una dura scelta per cercare di ritrovare la serenità e l’equilibrio che ha perso in quest’ultimo periodo

Roberta Di Padua, in attesa di festeggiare il suo compleanno, nella giornata di ieri ha fatto sapere ai suoi fan di aver preso una difficile decisione: per qualche tempo non sarà presente sui social. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha scelto di dedicare più tempo a se stessa, alla sua famiglia e agli amici, staccando un po’ la spina.

Lei stessa ha fatto notare che in queste ultime settimane in molti dei suoi fan avevano capito cosa le sta accadendo. Ha deciso di mettere un punto e di fermarsi per un po’. Per lei, questo, è stato sicuramente un anno molto difficile, complicato e impegnativo. La sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri è naufragata dopo pochissimo tempo dalla loro uscita.

Il cavaliere tarantino ha poi lanciato delle accuse molto forti sulla Di Padua, che è diventata immediatamente un bersaglio facile di molti utenti sui social. Sono davvero tante le critiche hanno riservato a Roberta, la quale è passata come una persona pronta a tutto pur di avere la visibilità giusta su Instagram, dove collabora con qualche brand.

La dama del Trono Over ha fatto presente di avere un carattere che le ha permesso di farsi scivolare addosso le critiche, inizialmente. Ma piano piano tutto questo è esploso e ha capito che deve affrontare la situazione che si è creata. Non sa ancora come ha fatto, in determinati giorni, a far finta di nulla. Questa è una cosa che le appartiene, ma ci sono dei momenti in cui crolla.

Ed è questo ciò che di recente è avvenuto e molti dei suoi fan se ne erano già accorti. Ha scelto di prendersi un po’ di tempo e alla fine ha capito che questa era la decisione giusta per lei. Pertanto, Roberta ha annunciato di volersi fermare per un po’ di tempo con il suo profilo Instagram e così anche con le sponsorizzazioni.

Dovrà ora fare un po’ di lavoro su stessa, con lo scopo di ritrovare la serenità e l’equilibro che ha perso da tempo. Avrà così modo di dedicarsi alle cose più importanti e di trascorrere più tempo con la famiglia, suo figlio e gli amici, compresa Valentina Autiero.

Ci ha tenuto poi a ringraziare tutti i brand per la fiducia che hanno riposto in lei. Nonostante tutto, a poche ore di distanza dal suo compleanno, la Di Padua ha ammesso di essere molto serena nel fare questo annuncio.

Nei giorni scorsi aveva già lanciato dei segnali ai suoi fan, che avevano capito che qualcosa non andava. Ha continuato con questo suo lungo messaggio, facendo presente che le sponsorizzazioni e il business di cui si è tanto parlato possono fermarsi.

Per la dama di Uomini e Donne questa è stata comunque “una decisione un po’ sofferta”: Instagram rappresenta nelle sue giornate un diario ed è per lei anche terapeutico.

Roberta ha scelto di condividere ancora qualche immagine sul suo account social, che riguardano il suo compleanno. Dopo di che, lascerà per un po’ di tempo il profilo vuoto.

Ha precisato che non appena sentirà la mancanza del social, dove riceve sempre tanti messaggi da parte dei fan, tornerà. Sembra proprio che quanto accaduto negli ultimi mesi abbia destabilizzato la Di Padua, che ora si prende un po’ di tempo per se stessa.