Uomini e Donne, Elisabetta e Luca caos: “Avete preso in giro la redazione”

La nuova coppia del Trono Over sta facendo parecchio discutere e non mancano insinuazioni e sospetti, a cui la Simone decide di rispondere

Procede la storia d’amore di Elisabetta Simone e Luca Cenerelli dopo Uomini e Donne. La loro frequentazione ha fatto parecchio discutere in studio. In particolare, il comportamento del cavaliere ha generato non poche critiche all’interno del programma. Il primo a scagliarsi contro di lui è stato Gianni Sperti, che aveva delle aspettative diverse sul suo percorso.

Infatti, inizialmente, Luca aveva colpito tutti in studio e i telespettatori a casa. Con il trascorrere del tempo, il suo modo di fare durante la conoscenza con Elisabetta, ha fatto parecchio pensare. Lei è subito apparsa abbastanza presa, tanto che sembrava essersi davvero innamorata. Invece, dall’altra parte, Cenerelli era molto dubbioso.

Alla fine, ha deciso di lasciarla andare e lei ha intrapreso nuove conoscenze. Ed ecco che, dopo la conclusione della scorsa edizione, Luca ed Elisabetta hanno ripreso a sentirsi. A tornare sui suoi passi è stato lui, probabilmente dopo aver capito di non poter stare lontano dalla dama. Sui social sono apparsi più volte insieme ed entrambi hanno poi confermato che tutto procede per il meglio, in nuove interviste su Uomini e Donne Magazine.

Ma questa coppia sembra non convincere gran parte del pubblico. Tanti fan sono felici di vedere finalmente Elisabetta con il sorriso, tra le braccia di Luca. È possibile, però, notare che molti telespettatori sono rimasti delusi da questo ritorno di fiamma. Sui social, in tanti hanno iniziato ad avere non pochi sospetti, tanto che sembra essersi creato intorno a questa coppia il caos.

Nella giornata di ieri, Elisabetta ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae sorridente a fianco di Luca, che la guarda innamorato. “Mi guardi e io mi sciolgo”, ha scritto la dama del Trono Over.

L’immagine ha ricevuto molti commenti positivi, ma anche negativi. “Avete preso in giro tutta la redazione di Uomini e Donne e ora fate gli innamorati”, ha scritto qualcuno sotto il post.

Questo commento è caratterizzato anche da insinuazioni volgari, che non sono per nulla piaciute a Elisabetta, che ha avuto una reazione. La dama ha subito chiesto di evitare di scrivere “idiozie”.

Poi ha fatto presente che non tollera la maleducazione e la mancanza di rispetto. “Credimi che la tristezza infinita l’hai dimostrata tu in quel contesto televisivo. Se poi era una farsa vi è riuscita male lo stesso”, ha scritto poi qualcun’altro.

C’è poi chi ha ironizzato sul fatto che entrambi, a fine estate, si dichiareranno single per tornare a far parte del programma e stare così sotto le luci dei riflettori. A detta di qualcun’altro, Luca ed Elisabetta starebbero sfruttando la loro storia per far parlare di loro anche nel periodo estivo.

Ora non resta comunque che attendere per capire come proseguirà questa relazione. Intanto, molto probabilmente, torneranno in studio a settembre per raccontare cosa sta realmente accadendo. E forse potranno finalmente eliminare ogni sospetto.