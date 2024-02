Uomini e Donne: una signora del pubblico spiazza, Ernesto crolla

La puntata di Uomini e Donne del 29 febbraio 2024 inizia con Ida Platano al centro studio, che ha una lite con Mario. Quest’ultimo si infuria quando scopre che la tronista aveva la possibilità di portare in esterna solo una persona e ha preferito vedere Pierpaolo. Ida si scaglia contro Mario, facendogli notare che le scelte sono sue e che non dipendono da ciò che dice lui. La tronista ammette che aveva voglia di rivedere Pierpaolo e così ha fatto.

Il corteggiatore le ha permesso di vivere un’esterna serena, sebbene inizialmente abbia discusso per il ballo che lui aveva fatto in studio con Maura quando è tornato Mario. Pierpaolo oggi spiega che è stato un gesto istintivo e che aveva solo bisogno di parlare con qualcuno, non pensando di mancare di rispetto a Ida, a cui chiede di nuovo scusa.

Le anticipazioni della nuova registrazione annunciano che scatta un bacio tra loro in un’esterna, che porta Mario a lasciare lo studio e a voler proprio abbandonare il programma. Intanto, il pensiero comune è che Ida a UeD con Pierpaolo stia solo cercando di ingelosire Cusitore.

A colpire l’attenzione di alcuni telespettatori è una signora presente tra il pubblico in studio, che quando Mario si lamenta per il comportamento della tronista fa delle espressioni con cui esprime la sua perplessità. La signora appare stranita dalla discussione dei due e si lascia andare a delle espressioni che stanno divertendo molto il pubblico a casa.

A scagliarsi contro Mario ci pensa Tina Cipollari, la quale reputa che sia un attore. L’opinionista non ha mai nascosto la sua opinione negativa sul corteggiatore, che a detta sua starebbe prendendo in giro Ida.

VI PREGO LA FACCIA DELLA SIGNORA DIETRO 🤣🤣🤧😩✨

LEI COME TUTTI NOI 🔥🔥🔥#uominiedonne pic.twitter.com/vhsaixGV2M — Sbedem 🦒🦒 (@Rames95) February 29, 2024

Uomini e Donne, Ernesto finge con Barbara? Oggi vuole chiudere

Ernesto Russo continua a conoscere Barbara De Santi e Jasminka. Con quest’ultima la conoscenza si conclude oggi, in quanto entrambi hanno capito che più di un’amicizia tra loro non ci potrebbe essere altro. Diego Tavani interviene facendo presente che nella registrazione precedente erano apparsi complici e in sintonia caratterialmente. Il cavaliere ammette che non si aspettava questo finale. Jasminka ammette che non è scattata la scintilla e che vorrebbe Ernesto come amico nella sua vita.

La dama, inoltre, invoglia Barbara a viversi la conoscenza in modo sereno e tranquillo, in quanto ha notato che Russo ci tiene a lei. Maria De Filippi chiede a Ernesto se vorrebbe uscire con De Santi subito dopo la registrazione. Il cavaliere anticipa che non può restare a Roma, poiché deve tornare a Sabaudia, dove vive. Nonostante ciò, dichiara che potrebbe eventualmente posticipare un po’ la partenza. Allo stesso tempo, non vuole sentirsi costretto a fare determinate cose.

Intanto, interviene la nuova dama Raffaella, che ritiene a questo punto che a Ernesto non sia scattata quella scintilla. Di questo ne è convinta anche una buona parte del pubblico. Gemma Galgani attacca Ernesto, convinta che stia illudendo Barbara. Oggi tutti si stanno schierando contro Russo, il quale sembra sempre pronto a riportare delle scuse per evitare la De Santi. Ernesto si risiede nel parterre e pare inizialmente che voglia chiudere con Barbara.

La De Santi, quando Cristina Tenuta le consiglia di non fare pressioni su Ernesto, spiega di non averlo mai messo alle strette e di non avere neanche più voglia di aspettarlo. Intanto, il cavaliere dichiara che a lui l’atteggiamento di Barbara l’ha portato a non avere invece più il desiderio di starle accanto.

Arrivati a questo punto, i telespettatori credono che Ernesto stia iniziando a trovare delle scuse per chiudere con la De Santi, facendola passare come una persona che mette pressione. Le anticipazioni di UeD segnalano che nelle prossime puntate il pubblico li vedrà chiudere la conoscenza definitivamente.

Oggi Ernesto dichiara di essere pronto a lasciare il programma se deve passare come una persona che sfrutta la visibilità e prende in giro tutti. I fan di Russo non devono temere, in quanto nelle registrazioni successive il cavaliere è presente in studio. “Trovo della cattiveria, non voglia di conoscermi. Sei una persona cattiva. Tra me e te non ci potrà mai essere niente, basta, non voglio più parlarti”, afferma rabbioso Ernesto rivolgendosi a Barbara.

Maria De Filippi difende Russo, facendo notare che è stata la redazione a chiamarlo per chiedergli di tornare nel parterre del Trono Over dopo il suo addio a Ida Platano. Anche Gianni Sperti e Tina Cipollari difendono il cavaliere, ritenendo che sia stata troppo forte l’accusa di Barbara, la quale si dice convinta del fatto che lui voglia allungare il brodo fino a maggio.