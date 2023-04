Dopo l’accesa discussione a Uomini e Donne che ha visto protagonista Paola, Remo lascia il programma. Il pubblico, però, sperava di vedere il cavaliere continuare la sua esperienza nella trasmissione indipendentemente dalla dama. Il fatto che Remo si sia presentato nel dating show di Maria De Filippi per conoscere solo Paola comporta che a fine conoscenza debba andar via. In passato, però, è accaduto che venisse chiesto in questi casi a un uomo o una donna di restare lo stesso nel programma. I telespettatori sui social, pertanto, chiedono a gran voce alla redazione di proporre al cavaliere di restare nel parterre dei cavalieri, per avere anche lui la possibilità di conoscere altre persone.

A generare questo forte interesse da parte del pubblico è stata la discussione che ha fatto cadere Paola nella bufera durante la puntata andata in onda ieri. La maggior parte dei telespettatori si è schierata dalla parte di Remo, trovando imbarazzanti i discorsi fatti dalla dama. Oggi il pubblico continua a sostenere il cavaliere, il quale viene messo di fronte alla realtà dei fatti da Maria: “Remo mi sembra proprio che…”. Paola si alza dalla sedia e lo raggiunge. Al centro studio, in piedi, dopo i molteplici attacchi la dama dichiara di stimare il cavaliere per il lavoro che fa.

“Mi sono bloccata”, spiega ancora Paola a UeD. Dopo di che, la dama chiede alla conduttrice se può tornare a sedere al suo posto, in quanto crede che non ci sia più altro da dire. Gianni Sperti fraintende e capisce che Paola vuole lasciare la trasmissione. “Se me ne devo andare me ne vado”, dichiara la dama. “Questa è una scelta tua non mia, in questo caso”, risponde prontamente Maria.

Paola non sembra affatto intenzionata a lasciare il parterre del Trono Over. Infatti, torna a sedere nel parterre sicura che le sue motivazioni riguardanti la fine della conoscenza con Remo siano valide. “Hai già detto tutto”, afferma il cavaliere quando lei si dice dispiaciuta. Alla fine, Remo lascia lo studio e il programma. Molti telespettatori avrebbero voluto continuare a vedere l’infermiere in trasmissione, ma De FIlippi non gli propone di restare e così lui va via.

Chissà, magari nei prossimi giorni Maria o la redazione decideranno di richiamare Remo, sempre se quest’ultimo ha voglia di rimettersi in gioco in studio. Come ha sottolineato Paola, questa non è la prima volta che l’infermiere entra in quello studio. Qualche anno fa, Remo aveva già fatto parte del parterre dei cavalieri del Trono Over.

Al centro studio siedono Silvia e Sabino, la cui conoscenza non sta procedendo nel migliore dei modi. Infatti, tra i due si accende una forte discussione. La dama inaspettatamente chiede al cavaliere di ricominciare da poco e di non chiudere la conoscenza. Ed ecco che Silvia e Sabino ballano insieme al centro studio.

A fine puntata Maria fa presentare Luigi, un nuovo cavaliere. La padrona di casa spiazza tutti: “Mi dicono che abbiamo giocato insieme a tennis. Ho perso? Non mi ricordo”. “Amore non lo ricordo il punteggio. Tuo fratello comunque è bravo, è un maestro”, racconta Luigi, il quale conferma di aver battuto ‘Queen Mary’. A sorprendere è quel “amore” con cui il cavaliere si rivolge alla conduttrice, che appare felice di aver rivisto questa vecchia conoscenza, che però sembra non ricordare bene.

Uomini e Donne, Nicole Santinelli: tutti contro Andrea

Torna al centro dell’attenzione il Trono di Nicole Santinelli, che ha portato in esterna sia Andrea e Carlo. Dopo i sospetti nati nei giorni scorsi, con una Maria De Filippi propensa a dare il suo sostegno a Roberta Di Padua, la tronista oggi si commuove. Nicole e Carlo hanno vissuto un’esterna emozionante. A detta, però, di Roberta a creare quell’atmosfera è stato il corteggiatore, che ha deciso di svelarsi e far uscire fuori alcuni aspetti del passato.

Mentre con Carlo c’è stato un bacio, Andrea non ha voluto baciare Nicole. Ancora una volta, il secondo finisce sotto attacco in studio per questo motivo. Non solo, Andrea si infastidisce nel vedere l’esterna in cui la Santinelli ha baciato Carlo. Alla fine Nicole decide di ballare con Andrea. Quest’ultimo, però, si rifiuta di ballare con lei.

“Sei stai recitando un ruolo, sei proprio un pessimo attore”, attacca subito Tina Cipollari, appoggiata da Gianni, che non ha mai creduto in lui. Subito dopo si oppone anche Carlo. Quest’ultimo vuole lasciare lo studio in quanto è rimasto deluso dalla richiesta di Nicole di ballare con Andrea.

“Se avessi una scelta non saremmo ancora qui”, spiega la tronista. Tina continua ad attaccare Andrea, ritenendo inutili le sue motivazioni. Questo momento si conclude con Maria che chiede a Nicole se, a questo punto, vuole ballare con Carlo. La Santinelli accetta e il corteggiatore corre da lei.

Dopo il ballo, Gianni Sperti ammette di rivedere in Carlo un ex volto del Trono Classico, ovvero Andrea Dal Corso. Oggi l’opinionista ricorda la recente sorpresa che l’ex corteggiatore ha riservato a Teresa Langella, per chiederle di sposarlo.