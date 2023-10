Uomini e Donne, tuoni fuori dagli studi: Maurizio e Alessio inchiodati

Fulmini e saette fuori dagli studi di Uomini e Donne, indirizzati tutti agli attuali protagonisti del dating show di Maria De Filippi. A parlare è l’ex dama ed ex tronista Antonella Perini, tornata in studio dopo tanti anni, durante la passata edizione del programma. Qui ha trovato subito l’amore e ora forma una coppia con Luca Panont. Attraverso un’intervista per l’account Instagram LolloMagazine, la Perini con la sua schiettezza svela cosa pensa di coloro che stanno più attirando l’attenzione al centro studio.

Ma non dimentica anche chi non c’è. In particolare, questa nuova edizione della trasmissione di Canale 5 è caratterizzata dall’assenza di Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Il primo ha ritrovato l’amore fuori dagli studi e Antonella è felice per questo. L’ex dama ammette di non averlo visto adeguato a continuare un percorso nel programma “perché soffriva troppo le critiche e non impiegava tempo a viversi le conoscenze e si sentiva incompreso, poverino”.

Per quanto riguarda l’assenza di Armando a UeD, Antonella vuole augurargli “di trovare equilibrio tra vita privata e pubblica senza la lucina rossa”. Tra i due la conoscenza all’interno del programma non si è conclusa nel migliore dei modi, ma la Perini spera che ci sia altro “oltre al personaggio aggressivo e vittima di se stesso”.

Andando avanti con questa intervista, l’ex dama si esprime su Gemma Galgani e Maurizio, la cui conoscenza sta facendo discutere. In particolare, sono tanti coloro che non credono affatto che il cavaliere sia interessato a lei e che sono certi di aver ricevuto la conferma su questo nel corso delle recenti puntate.

La Perini fa parte di questa porzione di pubblico: “Maurizio ha preso la situazione come un gioco per farsi un’esperienza e trarne profitto; dubito avesse intenzioni concrete con una signora del calibro di Gemma”. Oltre loro, al centro dello studio si posizionano sempre Alessio, Barbara De Santi e Claudia. Antonella fa notare il grande cambiamento che c’è stato nel cavaliere e che, in effetti, sta facendo discutere:

“Delle due dame non ho da dire, di una poi meglio eviti, ma di Alessio sono allibita! Ho visto una trasformazione esagerata! L’anno scorso era timido e in sordina (e ti dirò che mi aveva incuriosito, se non fosse arrivato Luca avrei anche accettato il suo invito perché non è un brutto ragazzo). Stava probabilmente studiando bene la situazione senza mai esporsi molto; quest’anno, vedendosi traballare la seggiolina, ha cambiato strategia ma non gli riesce fare il ‘Riccardo Guarnieri’ della situazione”

Per quanto riguarda, invece, Manuela Carriero, dichiara di non seguire il Trono Classico. Nonostante ciò, ha avuto modo di vedere la tronista in qualche clip: “Non mi è piaciuta a primo impatto”.

Uomini e Donne: Antonella Perini e Luca Panont, crisi superata

Antonella Perini e Luca Panont stanno ancora insieme. Le cose tra loro oggi vanno alla grande. Quando hanno lasciato il programma, hanno dovuto affrontare vari ostacoli, generati soprattutto dalla distanza. Antonella e Luca hanno chiarito le incomprensioni, trovando il giusto equilibrio, dopo i mesi difficili affrontati anche per via dell’interruzione della gravidanza.

Intanto, l’ex dama si svela sulle opportunità televisive che le piacerebbe vivere. In particolare, sogna di partecipare a Pechino Express. Non solo, ricorda di aver rinunciato “parecchi anni fa” al Grande Fratello per gestire l’attività di famiglia quando sua nonna ha iniziato a stare male. Questa sarebbe per lei un’esperienza diversa da vivere, che l’ha sempre incuriosita.