Uomini e Donne, coppia Over ha perso il figlio? Arriva la conferma

Sono Antonella Perini e Luca Panont i due ex partecipanti del Trono Over che pare abbiano subìto un’interruzione di gravidanza

Sebbene non l’abbiano dichiarato esplicitamente, Antonella Perini e Panont di Uomini e Donne confermano di aver perso il loro figlio. Questa primavera, poco dopo l’uscita dal programma di Maria De Filippi, la coppia aveva annunciato la gravidanza. Una notizia, questa, che aveva riempito i cuori dei fan di felicità. A distanza di mesi da quell’annuncio, però, il pubblico che li segue si è reso conto che qualcosa non va. In particolare, giorni fa, in costume da bagno Antonella ha mostrato la sua pancia, dando quasi una conferma.

Da lì sono partite le domande: dov’è il pancione? Molti fan hanno capito la situazione e hanno tentato di dare alla coppia sostegno e affetto. Antonella Perini si è accorta dei forti dubbi dei telespettatori e ha cercato di fare chiarezza, restando però sempre sul vago. Infatti, l’ex tronista ed ex dama del Trono Over non è riuscita a parlarne esplicitamente. Ma è evidente cosa può essere accaduto. Ora arriva la conferma attraverso un video girato dalla redazione di Uomini e Donne ad alcune coppie Over.

In queste ore, Antonella condivide il filmato completo di questa brevissima intervista, tramite il suo profilo Instagram. Nel video è possibile vedere la Perini insieme a Luca, mentre spiegano che la loro relazione sta procedendo bene. Questa piccola intervista risale a un mese fa, per la precisione. Ecco che Pinont rivela al pubblico che, nei mesi scorsi, è accaduto qualcosa di spiacevole:

“Sono stati sei mesi bellissimi, mesi intensi e pieni d’amore. Abbiamo passato un momento difficile un mese e mezzo fa”

Continua Antonella, facendo notare che in effetti molti fan si stanno chiedendo cosa è accaduto con la gravidanza. “Non abbiamo detto più nulla”, sottolinea l’ex dama. I due, però, non intendono ancora entrare nel dettaglio. C’è chi è convinto, inoltre, che la coppia stia vivendo attualmente una crisi. Nel video, girato un mese fa, i due appaiono comunque felici e innamorati mentre raccontano di come il destino abbia giocato a loro favore.

Tanti anni fa, Antonella Perini sedeva sul Trono. Proprio quell’anno, Luca aveva deciso di iscriversi al programma di Maria De Filippi per corteggiarmi. Ma poi aveva cambiato idea. Alla fine si sono ritrovati nel 2022 nei parterre di dame e cavalieri. Oggi formano una coppia e insieme sperano di poter realizzare i loro sogni nel cassetto.

Uomini e Donne, Antonella Perini ha perso il figlio che aspettava

Qualche giorno fa, Antonella Perini ha cercato di dare una conferma al triste dubbio. Attraverso un video condiviso sui social network, l’ex dama del Trono Over non è riuscita a entrare nei dettagli e i fan hanno compreso, lasciandole il giusto spazio.

“Faccio fatica a parlare ora, mi sono chiusa in un silenzio assordante. Prometto che farà una Storia per rispondere a tutti voi. Chi mi segue riesce a percepire i miei sbalzi di umore”

Purtroppo per Antonella e Luca la gravidanza non è andata a buon fine, a quanto pare. Quando se la sentiranno, di sicuro cercheranno di svelare ai fan qualcosa dell’accaduto. Ma potrebbero anche decidere di continuare a mantenere il silenzio.

La nascita del figlio era prevista per il mese di ottobre. La stessa Antonella Perini sui social network aveva svelato questo dettaglio sulla sua gravidanza. Sentiva che si trattava di una femminuccia, tanto che aveva già in mente una lunga lista di nomi femminili. Per lei questa è stata la prima gravidanza. Ora i fan sperano che la Perini e Luca possano ritrovare la serenità e realizzare i loro sogni dopo il triste accaduto.