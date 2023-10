Uomini e Donne, Maria lucidissima: rivolta Over e caos Carmela

Maria De Filippi a Uomini e Donne decifra il messaggio di Maurizio, il quale chiude la conoscenza con Gemma Galgani. Con lucidità la padrona di casa, nel corso della puntata di oggi, fa notare che il discorso fatto dal cavaliere è abbastanza chiaro. L’appuntamento inizia con Tina Cipollari che raggiunge Maurizio e Gemma dietro le quinte. I due sono usciti nella puntata andata in onda scorsa settimana per chiarire senza le opinioni degli altri presenti in studio.

Questo è stato fatto su consiglio di Maria, che già aveva fatto notare di essere un po’ stufa della situazione che si è creata tra loro, tanto che ha anche attaccato Gemma. Oggi Tina li raggiunge dietro le quinte, dove trova la Galgani in lacrime: “Ma come ti sei ridotta?”. Come sempre, l’opinionista riesce a strappare una risata ai telespettatori. La Cipollari chiede a Maurizio di darle un bacio, ma lui si rifiuta ancora di farlo. E questo per molti rappresenta un’ennesima conferma.

Tina, Gemma e Maurizio tornano nello studio di UeD e qui De Filippi fa subito notare di avere le idee abbastanza chiare: “Li abbiamo sentiti tutti, lui fa un passo indietro e chiude tutto”. La Cipollari, che da tempo ha smesso di insultare e attaccare la Galgani, appare dispiaciuta per lei. Chiede al cavaliere: “Ma dai! Esci di scena così?”. Gianni Sperti, invece, si scaglia contro di lui facendo notare che non è credibile.

Non lo è più neanche agli occhi di Maria, la quale ne parla subito con Tina: “Quando tu hai detto baciala, lui ha chiesto: poi devo ribaciarla domani? Questa è una cosa chiara”. Così la Cipollari si scaglia anche lei contro Maurizio, convinta che abbia solo preso in giro Gemma, la quale è in lacrime.

Il cavaliere continua a discutere con Gianni e De Filippi interviene nuovamente per sottolineare una sua affermazione: “Gemma hai sentito? Ha detto ‘non voglio far beneficenza’ eh!”.

UeD: la lucidità di De Filippi, Carmela nella bufera e Barbara in menopausa

La situazione che vede protagonisti Gemma e Maurizio, attira l’attenzione di Barbara De Santi. Quest’ultima stronca la dama torinese:

“Arriva un altro e tu Gemma parti per la tangente. Tu non esisterai più Maurizio. Sto parlando di infatuazioni, che vengono e vanno. È chiaro a tutti che seppellisci una persona e si innamora di nuovo. Io sono sicura che se scende un signore che ti piace, te lo sei già dimenticato Maurizio”

Queste le parole con cui la De Santi interviene, ricevendo l’applauso del pubblico a casa. Gemma si difende, smentendo il suo discorso. “Ma questa è la storia Gemma”, le risponde Barbara, riferendosi al suo percorso nel programma che dura da tanti anni. Maria conferma di essere stufa di questa storia, tanto che cambia argomento, interrompendo la Galgani, che tenta di difendersi. “Andiamo avanti va!”, esclama la conduttrice.

Si passa così a Carmela, la quale sta uscendo con Angelo. L’anziana dama si lamenta perché il cavaliere non le telefona sempre. Maria tenta di farla riflettere, facendole notare che Angelo aveva dimenticato il cellulare a casa e si trovava con la sorella malata. Ma niente, qualcosa non torna per Carmela, che riceve forti critiche da parte del pubblico a casa.

Sul web, infatti, sono tanti coloro che stanno criticando l’atteggiamento tenuto dalla dama nei confronti di Angelo, il quale appare come un uomo molto dolce e disponibile. Invece, Carmela è insistente e pesante, secondo i telespettatori. Inoltre, viene anche accusata di essere egocentrica. La dama sembra non riuscire a comprendere la gravità della malattia della sorella di Angelo, tanto che dichiara che tutti hanno dei problemi. “Facciamo la gara a chi fa più visite?”, così De Filippi ridendo chiude questo blocco.

La puntata va avanti con Claudia, che siede al centro studio con Marco. Maria vuole sapere cosa ne pensa Alessio e prende inizio un lungo dibattito. A un certo punto, la padrona di casa decide di intervenire anche su questo In particolare, la conduttrice vuole far notare ad Alessio che ora si mostra infastidito per la nuova conoscenza di Claudia, ma anche lui era pronto a uscire con Barbara nei giorni precedenti.

Il cavaliere ha appena chiuso una conoscenza con la De Santi, la quale oggi ripete più volte di essere in menopausa. Per tale motivo, dimentica spesso le cose. Non solo, fa presente che Alessio vorrebbe avere dei figli, ma lei non può più in quanto sta appunto affrontando quel passaggio naturale nella vita di una donna.

Quando interviene Roberta Di Padua, per far notare la passione che c’è tra Claudia e Alessio, Marco si scaglia contro di lei. Quest’ultimo dichiara che, durante la loro breve conoscenza, la dama di Cassino è stata “soffocante”. Questo solo perché gli inviava il messaggio del buongiorno e gli chiedeva di vedersi. Roberta ammette di essere arrivata al limite e di voler, a questo punto, lasciar perdere qualunque conoscenza.

“Maria io non ce la faccio più. Fuori e dentro di qui l’andazzo è questo. Sono proprio morti. Non posso pensare che dopo due Spritz a 35 anni stanno cappottati (riferendosi a Ermes, ndr)”

Gianni appoggia il discorso della Di Padua e rivolgendosi a tutti i cavalieri afferma: “Vi consiglio di farvi curare”. Sembra iniziare una rivolta in studio contro i cavalieri del parterre, dal quale interviene Marcello Messina, che è tornato da poco nel programma. Quest’ultimo chiede a Roberta di non andare via, facendo capire che è intenzionato a conoscerla.

Angelo scappa,dammi retta.

Qui intravedo una Pinuccia 2

E tu sei un cuore di panna ???? #uominiedonne pic.twitter.com/GoIIyLkcos — Sun kissed (@ScaValeria) October 16, 2023

Barbara ha lanciato la bomba con una calma allucinante #uominiedonne pic.twitter.com/OWsDkA4XfP — Gio; (@giocmedia) October 16, 2023

Ma sta Carmela ha capito il discorso della sorella di lui?! Un minimo di tatto no?! Secondo me, se le premesse son queste, meglio lasciarla perdere perché sembra una scassa balle. #uominiedonne — Sono solo tweet (Mazzanti out) (@sono_solo_tweet) October 16, 2023

Oddio ma il signore è carinissimo.. Carmela potrebbe essere una Pinuccia con la maschera ????????????????#UominieDonne — toxic ???? princess (@toxic__me) October 16, 2023

Posso dire? Carmela non mi suscita alcuna risata, ma tanta rabbia. Che cosa ridono a fare in studio?

Ma di un egoismo assurdo sta donna #uominiedonne — Akire ???????? (@Akire_22c) October 16, 2023

il parterre maschile dorme, chi problemi a baciare, chi bloccato, ma chi vi crede? #UominieDonne — Sara (@Sara50894554) October 16, 2023

Difficilmente do ragione con Roberta, ma concordo su questo Ragazzi e uomini di ora non sanno cosa sia il RISPETTO dell'altro, SINCERITÀ, INNAMORARSI E l'impegno di amare.

Non interessa chi hanno accanto, ti vogliono quando servi. PUNTO #uominiedonne — Free.da (@Freeda_sunny) October 16, 2023