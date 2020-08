Uomini e Donne anticipazioni, Roberto tronista gay? Anche trono trans

Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne vengono da Donna Pop e si soffermano sul presunto tronista gay di questa stagione. Da parte della redazione non è mai stato detto che quest’anno ci sarebbe stato un trono dedicato a omosessuali e bisessuali ma pare che la fonte che ha spifferato tutto a Donna Pop sia sicurissima. Bisognerà aspettare le registrazioni per saperne di più anche se è stato persino già svelato il nome del tronista che potrebbe permettere alla redazione di riprendere il trono gay abbandonato qualche stagione fa: lui si chiama Roberto Flaminio e forse non suonerà nuovo a tutti, visto che è un influencer napoletano appassionato di moda amico dell’ex tronista di UeD Angela Nasti.

Uomini e Donne anticipazioni, trono gay e trono trans insieme: Roberto Flaminio nuovo tronista omosessuale? Tante le novità

La presenza di Roberto a Uomini e Donne sarebbe un colpo di scena clamoroso non tanto per la ripresa del trono gay quanto perché stando a ciò che svela Donna Pop pare che Roberto siederà accanto a Serena, la transessuale che dovrebbe partecipare come tronista al primo trono trans della storia del programma. Grandi novità insomma in questa stagione che partirà col botto anche perché secondo le ultime indiscrezioni pure Gemma Galgani avrà qualcosa da dire a Maria De Filippi, o meglio qualcuno da presentare: una nuova fiamma? Solo una conoscenza? Chissà; fatto sta che Nicola Vivarelli, che intanto starebbe conoscendo una ragazza bionda, non sarebbe più nei suoi pensieri.

Anticipazioni Uomini e Donne, il gossip sui quattro tronisti e le news su Alessandro Basciano: chi ha scelto la redazione?

I tronisti dovrebbero essere dunque quattro: Serena, Roberto e due fra i tre tra cui il pubblico è stato chiamato a scegliere finora. Si tratterebbe senz’altro di una ventata d’aria fresca in un programma che comunque avrebbe funzionato lo stesso ma che così potrebbe riuscire a far parlare molto di più di sé. Sempre che il mondo del gossip non si sia sbagliato e che i pettegolezzi non siano stati inutilmente amplificati. Tra l’altro manca all’appello pure Alessandro Basciano che invece era stato dato per certo. Ad ogni modo le registrazioni sono vicinissime e finalmente i misteri saranno svelati.