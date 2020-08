Uomini e Donne, nuovi tronisti scelti dal pubblico: chi sono i tre candidati

I candidati al trono di Uomini e Donne sono Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda, e hanno tutti e tre delle personalità diversissime l’uno dall’altro: il primo ha una storia molto più difficile rispetto ai suoi colleghi e ha dovuto senz’altro crescere in fretta per via di alcuni problemi famigliari, il secondo è un fisioterapista che sembra molto sicuro di sé e anche un bel po’ vanesio (senza che questo sia per forza un difetto, dipenderà da lui…), il terzo è un operaio in un’azienda alimentare e anche un tiktoker. Complimenti alla redazione di Uomini e Donne perché i profili sono molto interessanti ed era ora che non venissero proposti volti arcinoti (anche se, cara Maria De Filippi, noi Davide Basolo e Alessandro Basciano sul trono li vogliamo eccome). C’è una novità quest’anno. Fino a un certo punto però.

I nuovi tronisti di Uomini e Donne saranno scelti dal pubblico: l’annuncio social della trasmissione

Ricordate quando andarono sul trono Cristian Gallella e Francesco Monte? All’epoca furono in quattro a giocarsi il posto: loro due, Riccardo Martini ed Emanuele Salvatori, quindi siamo già abituati alla selezione. Non sappiamo come intenda procedere la redazione di Uomini e Donne ma i troni quest’anno sono solo due e non tre, e anche stavolta bisognerà procedere con un’eliminazione. Al momento su Instagram e sugli altri social network è stato chiesto al pubblico di esprimere la propria preferenza su Witty Tv; non è detto però che la redazione deciderà di procedere seguendo solo il parere degli utenti e se quindi questo sarà l’unico step relativo alla selezione. Insomma chi perde potrebbe anche avere altre possibilità per farsi valere e conquistare la tanto ambita sedia rossa.

Uomini e Donne: i candidati al trono Davide, Gianluca e Blanda si mostrano in video

Vi presentiamo brevemente i nuovi tronisti: Davide ha 25 anni e viene da Gallipoli, lavora in un ristorante da quando era adolescente e ha una storia difficile alle spalle perché il padre ha avuto problemi con le forze dell’ordine e questo ha compromesso il rapporto del figlio con gli altri; Gianluca De Matteis è un fisioterapista di 30 anni che sa il fatto suo e ama moltissimo lo sport (la moto soprattutto); Blanda infine viene da Novara e ha 27 anni, lavora in un’azienda alimentare ma è orgoglioso dei suoi quasi 50mila follower su Tik Tok, social network che ormai conoscerete tutti. Sono tutti e tre dei buoni candidati, anche se d’istinto sceglieremmo Davide e Gianluca; speriamo che alla fine possano sedere tutti e tre sul trono perché arrivare al traguardo e non tagliarlo per un soffio non dev’essere proprio bellissimo. Vi lasciamo ai video di presentazione ricordandovi che potete fare la vostra scelta su Witty Tv.