Uomini e Donne, la prima tronista transessuale è stata scelta? Le news

L’indiscrezione viene da Very Inutil People e farà senz’altro il giro del web, visto che si parla della prossima tronista di Uomini e Donne. Nessuno della redazione finora l’ha smentita ma ciò non significa che quanto detto corrisponda a verità, anche se non non sarebbe impensabile: Maria De Filippi ha sempre dato prova di lungimiranza anticipando i tempi non solo con il suo C’è posta per te, dove in varie occasioni ha ospitato coppie omosessuali con problemi famigliari, ma anche proprio con Uomini e Donne, dove il trono gay è durato per ben due stagioni: il primo tronista – lo ricorderete – è stato Claudio Sona, il secondo Alex Migliorini. Storie entrambe naufragate purtroppo. Si spera che la sorte della relazione della prossima tronista sia diversa. E no, non non si tratta di una tronista come tante ma della prima trans che siederà sulla tanto ambita poltrona rossa.

Uomini e Donne, prima tronista transessuale nella storia del programma: le indiscrezioni

Sì, tronista transessuale: non avete letto male. Indiscrezioni e pettegolezzi si rincorreranno senz’altro nei prossimi giorni, se non mesi, almeno fino a quando non saranno rivelati i nomi dei tronisti della prossima stagione del programma di Canale 5. Sulla presunta tronista trans Very Inutil People non dice altro, se non che la redazione di Maria De Filippi ha contattato delle persone corrispondenti al profilo in questione. Non è detto insomma che la tronista sia già stata scelta e che quindi il nome trapelerà prima o poi; potrebbe anche essere che il team autoriale si sia mosso per scegliere la nuova tronista ma che alla fine non sia stato convinto dai colloqui successivi.

Le ultime news sui prossimi tronisti: tre uomini e una donna

Al momento i tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne dovrebbero essere quattro: recentemente si è parlato di Alessandro Basciano, che si dovrebbe aggiungere a due dei tre tronisti tra cui il pubblico dovrà scegliere; vicino ai tre uomini potrebbe sedersi a questo punto proprio la tronista transessuale dall’identità ancora sconosciuta. Un vero colpaccio per Maria che dimostrerebbe ancora una volta di essere una fuoriclasse.