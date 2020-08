Uomini e Donne tronisti: Basciano scelto, Basolo fuori, la quarta è donna

Le ultime news sui tronisti di Uomini e Donne vengono da Uomini e Donne Classico e Over, pagina Instagram che ha già pubblicato in passato alcune indiscrezioni che in seguito si sono rivelate fondate. La più recente riguarda le sorti di Alessandro Basciano, come sapete corteggiatore di Giulia Quattrociocche e in seguito tentatore di Valeria Liberati a Temptation Island: a quanto pare il suo modo di fare avrebbe convinto ancor di più la redazione e Maria De Filippi, quest’ultima già interessata a lui dopo averlo conosciuto durante il Trono Classico, al punto che l’avrebbero scelto per il nuovo trono di settembre. L’annuncio non è ancora ufficiale, visto che i profili social della trasmissione tacciono, ma non potevamo non condividere con voi quest’indiscrezione, anche perché la prima registrazione di Uomini e Donne è prevista a fine agosto, dunque è imminente, e l’ipotesi per di più è tutt’altro che inverosimile.

Alessandro Basciano nuovo tronista di Uomini e Donne? Davide Basolo resta in panchina

Cerchiamo di fare il punto della situazione. Se Basciano dovrebbe essere tra i prossimi tronisti di Uomini e Donne, quindi il terzo, considerando che dei tre presentati solo due dovrebbero essere promossi dal pubblico, Davide Basolo resterà a casa. Sì, avete letto bene: l’ex corteggiatore di Giovanna Abate, vero protagonista della scorsa edizione, non potrà continuare il suo percorso da Maria De Filippi. Ignote le motivazioni ma i fatti starebbero così. A questi tre tronisti si aggiungerebbe un quarto volto che però dovrebbe essere femminile, ed è quasi sicuro sia così perché è impensabile proporre un Trono Classico senza almeno una donna (a dire il vero già il fatto che siano tre uomini e una donna ci fa storcere il naso…).

Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne: quale formula nella prossima stagione?

Resta da capire come tutto il Trono sarà impostato perché se ricordate bene si era parlato di una fusione dei due percorsi, quello Classico e quello Over, dopo l’esperienza di Giovanna Abate durante il Covid-19. Al momento le indiscrezioni sono davvero tante, quindi non appena sapremo qualcosa di certo vi aggiorneremo.