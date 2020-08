Anticipazioni UeD, Gemma ha trovato l’amore? “Qualcuno da presentare”

Gemma Galgani si è fidanzata? Un video con delle anticipazioni di Uomini e Donne ha acceso il gossip sulla protagonista del Trono Over! Stanno per ricominciare le registrazioni del programma condotto da Maria De Filippi, per cui arriveranno giorno dopo giorno le anticipazioni su ciò che vedremo. Il ritorno nel pomeriggio di Canale 5 è previsto per la metà di settembre e naturalmente non mancheranno le avventure del Trono Over. E tornerà anche Gemma. Con Nicola Vivarelli oppure un altro uomo? O magari ancora sola, chi può saperlo. Gli indizi che si possono raccogliere dal video pubblicato su Instagram sono pochi per riuscire a dire per certo una cosa oppure l’altra. Tra ciò che si legge nella didascalia e ciò che ha detto la stessa Gemma insomma non si intuisce poi molto.

Uomini e Donne, Gemma Galgani “ha qualcuno da presentarci”: di chi si tratta?

Nel pomeriggio di oggi sul profilo Instagram ufficiale di Uomini e Donne è stato pubblicato un video in cui si intravede Gemma Galgani prepararsi per un appuntamento. “Gemma sta tornando e ha qualcuno da presentarci”, questo c’è scritto nella didascalia che accompagna il video. Nulla più, nulla meno. Chi potrebbe essere questa persona che dobbiamo conoscere? Di sicuro fa parte della vita di Gemma. Lei infatti nel video in questione ha detto di avere un appuntamento importante. Poi ha aggiunto che questa persona, o qualcosa legato a essa, rappresenta dei momenti particolari della sua vita. Ha infine detto che ha intenzione di mantenere questo segreto e di sicuro la redazione la aiuterà a farlo, almeno fino a quando non andranno in onda le prime puntate del Trono Over.

Anticipazioni Uomini e Donne, il video di Gemma scatena la curiosità del pubblico: le prime ipotesi

Naturalmente tutto ciò è bastato per scatenare la curiosità del pubblico di Uomini e Donne: di chi stava parlando Gemma nel video? Chi è questa persona che dovrà presentarci? In tanti pensano, e qualcuno spera, che la Dama abbia trovato l’amore e che quindi ci presenterà il suo nuovo fidanzato. C’è anche qualcuno che ha pensato a Giorgio Manetti, ma lui ha preso le distanze più volte da Gemma per cui è un’ipotesi meno plausibile. E se invece fosse una vecchia gloria del Trono Over pronta a tornare nel parterre? Attendiamo ulteriori anticipazioni per saperne di più!