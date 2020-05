Uomini e Donne, Gemma e Nicola: le parole del Gabbiano Giorgio Manetti

Giorgio Manetti è tornato ad attaccare la sua ex Gemma Galgani. Quest’ultima, com’è noto, è ancora uno dei volti di punta di Uomini e Donne mentre il Gabbiano da due anni è felice accanto a Caterina, una vecchia fiamma ritrovata subito dopo l’addio al programma di Maria De Filippi. La recente frequentazione tra Gemma e Nicola-Sirius, il 26enne ufficiale della Marina, ha lasciato tutti sbigottiti, a partire da Manetti che non ha gradito. Il motivo è presto detto: secondo il toscano la Galgani starebbe fingendo da anni pur di acquistare maggiore popolarità e la frequentazione con Nicola sarebbe solo l’ultimo gesto per far parlare di sé.

Giorgio Manetti attacca di nuovo l’ex fidanzata Gemma Galgani

“Gemma non può prendere in giro il pubblico così, mettendo in discussione la sua dignità. Possibile che dopo undici anni e dodici stagioni di programma non sia ancora riuscita a trovare un uomo e sia ancora lì a fare le moine con un giovane ufficiale della Marina di 26 anni?”, ha dichiarato Giorgio Manetti al settimanale Nuovo Tv. “Non ho nulla contro di lei e le auguro tutto il bene possibile, ma se va avanti così chissà che ha cercare l’amore in tv non ci resti altri dieci anni. Sarebbe drammatico se lei fosse davvero convinta di riuscirci. Ora è una donna famosa e molti corteggiatori si mostrano interessati a lei per poter vivere di luce riflessa. L’unico stupido che non è stato insieme a lei per sfruttare la sua popolarità sono stato io. In televisione cercavo l’amore, non la visibilità”, ha aggiunto.

Oggi Giorgio Manetti è felice accanto alla compagna Caterina

Dopo l’addio al Trono Over di Uomini e Donne Giorgio Manetti è felice accanto a Caterina, con la quale convive a Firenze. A giugno la coppia festeggerà i primi due anni insieme.