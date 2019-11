Uomini e Donne Trono Over: cosa fa oggi Giorgio Manetti e cosa ha detto su Ida e Riccardo

Giorgio Manetti è tornato a farsi vivo sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. Il Gabbiano ha parlato a lungo della sua nuova vita a Firenze con la compagna, con la quale convive da circa un anno. Un amore interrotto nel 2009 e ritrovato dopo la fine dell’avevntura al Trono Over. L’ex Cavaliere è felice accanto a Caterina, che gli ha ridato fiducia nel sentimento dell’amore. Nell’ultimo periodo non tutto è filato liscio, però, per l’ex fiamma di Gemma Galgani. Giorgio, come ammesso nell’intervista concessa alla rivista del programma, ha avuto più di qualche problema col lavoro e in particolare con l’azienda di eventi che aveva inaugurato solo qualche mese fa.

Il brand Giorgio Manetti Lifestyle non è riuscito ad andare avanti

“Volevo creare il mio brand, “Giorgio Manetti Lifestyle”, ma il progetto si è interrotto dopo un anno di attività, perché volevamo interagire soprattutto con clienti internazionali. Io ho dato la mia immagine, ma poi non ha funzionato. Ho visto però che qualcuno ha cercato di appropriarsi del marchio“, ha confidato Giorgio Manetti, tra gli ex protagonisti più noti del Trono Over di Uomini e Donne. Oggi il 63enne lavora in alcune emittenti regionali, dove si occupa anche di cucina ma ha tanti altri progetti in cantiere. “Oltre alla cucina in TV, ho inciso una canzone, un progetto di beneficienza che coinvolge vari artisti. lo ho appunto cantato una strofa. I proventi andranno a un’associazione che si occupa di combattere il neuroblastoma infantile”, ha detto Manetti.

Giorgio Manetti stronca Ida e Riccardo di Uomini e Donne

Nell’intervista a Uomini e Donne Magazine, Giorgio Manetti ha poi criticato Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la coppia più discussa al Trono Over al momento per via dei continui tira e molla. “Se fossi stato al posto di Riccardo, mi avrebbero attaccato duramente. Lui e Ida, secondo me, sono incompatibili. All’epoca a Ida consigliai di andare fino in fondo. di non farsi scoraggiare, se fosse stata davvero innamorata. La vedo un po’ immatura sull’argamento, mentre Riccardo non so perché stia andando avanti da così tanto tempo”, ha sottolineato Giorgio.

Giorgio Manetti e Anna Tedesco sono ancora amici

Giorgio Manetti ci ha poi tenuto a precisare che la sua amicizia con Anna Tedesco continua, tanto che prima di Natale andrà a trovarla con la compagna a Gubbio. Giorgio ha conservato lo stesso legame pure con Tina Cipollari, che incontra spesso a Firenze, visto che il nuovo compagno della Vamp è uno dei ristoratori più noti in città.