Giorgio Manetti: “Anna Tedesco? Basta! Tina Cipollari? Può farcela!”

Le nuove dichiarazioni di Giorgio Manetti sul Trono Over di Uomini e Donne

Nuove dichiarazioni di Giorgio Manetti, l’ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Da tempo lontano dalle scene l’aitante fiorentino ha lanciato nuove frecciatine all’ex fidanzata Gemma Galgani, che fa ancora parte della trasmissione di Maria De Filippi. Ma il Gabbiano ha voluto dire pure la sua sulla dieta di Tina Cipollari e sul ritorno in tv di Anna Tedesco. Intanto il 63enne ci ha tenuto a precisare che la sua storia d’amore con Caterina, una vecchia fiamma ritrovata di recente, procede a gonfie vele, tanto che è addirittura andato a convivere con la donna a Firenze. Una convivenza che basta e avanza: per il momento il toscano non pensa minimamente al matrimonio.

Cosa ha detto Giorgio Manetti su Gemma Galgani

“Gemma? Lei ormai fa parte dell’entourage, dell’arredamento. Dopo dieci anni le auguro di trovare ciò che cerca, ma io mi sarei un po’ stancato dopo tutti questi anni. Su di lei è stato detto tutto, non saprei cos’altro aggiungere”, ha dichiarato Giorgio Manetti al settimanale Mio. “Anna Tedesco? C’è sempre stata una bella amicizia e ci sarà sempre. È rientrata a Uomini e Donne e le auguro buona fortuna, ma ho notato che la punzecchiano, insinuando un coinvolgimento tra me e lei. Non mi piacciono le allusioni velenose”, ha ribadito l’ex protagonista del Trono Over.

Giorgio Manetti e Tina Cipollari ancora amici

“Tina Cipollari? Ho saputo della sua dieta e faccio il tifo per lei, può farcela! Ci vediamo ogni tanto al ristorante del suo fidanzato Enzo, a Firenze, dove spesso vado a cena con Caterina”, ha ammesso Giorgio Manetti.