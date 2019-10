Trono Over, Anna e Giorgio si sono rivisti fuori dallo studio: urla, offese e insinuazioni

Giorgio Manetti e Anna Tedesco dopo Uomini e Donne, un’amicizia che resiste

Giorgio Manetti e Anna Tedesco si sono conosciuti durante il Trono Over di Uomini e Donne e nonostante gli alti e i bassi hanno continuato a vedersi e a sentirsi in amicizia. Ora Giorgio è fidanzato e non ha intenzione di tornare nel programma di Canale 5 e Anna invece siede di nuovo tra le donne del parterre per cercare l’uomo che potrebbe cambiarle la vita. Il fatto che però continui a frequentare Manetti fuori dalla trasmissione sembra non star bene a nessuno, soprattutto a Gianni Sperti che oggi ha insinuato che la Tedesco sia troppo in contatto con l’indimenticabile Gabbiano.

Trono Over, Giorgio e Anna si sono rivisti a Firenze: Gianni insinua, Gemma punzecchia

Tutto è cominciato quando Anna ha raccontato di aver fatto una cena con un’amica d’infanzia ritrovata dopo cinquant’anni, Salvatrice, una medica di Firenze che sembra starle molto a cuore: entrambe infatti si incontrano annualmente a cena assieme ad altri amici per rivedersi e raccontarsi. Siccome alla cena si è presentato anche Giorgio con la sua nuova fiamma per salutare tutti, Gianni ha iniziato a fare delle insinuazioni che più volte hanno spinto la Tedesco a chiedere retoricamente se Firenze fosse abitata soltanto da Manetti; a un certo punto nella discussione è intervenuta anche una Gemma piuttosto infastidita: “Dovevi dire – le ha spiegato la Galgani – che durante la settimana hai trascorso una settimana con Giorgio”. La discussione si è spenta dopo un po’ di tempo ma poi è ripresa per altri motivi dopo la sfilata.

Lo scontro fra Anna e Gemma dopo la sfilata sul red carpet

Gemma infatti è stata sfidata da Anna a proporre un vestito da red carpet, e quando Valentina ha fatto notare che la vittoria della Tedesco era ingiusta perché Anna era fuori tema si è scatenato il putiferio, con Anna che si è arrabbiata così tanto dietro le quinte da far pensare a Gianni che il suo fosse più un attacco personale, “uno sfogo che vuoi fare da tanti anni”. “Hai rotto le scatole! Sono undici anni che parli! Undici anni che ti sento! Pigliati sta vittoria, mettiti ‘sta corona e fatti ‘sta sfilata! Se queste sono le tue gioie prenditele”, queste sono solo alcune delle parole urlate da Anna che sicuramente faranno discutere e che saranno senz’altro riprese nelle prossime puntate. Tra insinuazioni, offese e scleri improvvisi si chiude una puntata a tratti assurda.