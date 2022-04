Uomini e Donne, Tina e Gianni quanto guadagnano: svelate presunte cifre

By

Quanto guadagnano a registrazione Tina Cipollari e Gianni Sperti a Uomini e Donne? Spunta una nuova indiscrezione sul presunto cachet dei celebri opinionisti del dating show di Maria De Filippi. All’interno della trasmissione sono dei veri protagonisti, tra accese discussioni e opinioni contrastanti. Infatti, spesso non sono neanche d’accordo tra loro per quanto riguarda alcuni partecipanti. In particolare, è Tina colei che ogni volta riesce a conquistare il pubblico di Canale 5 con la sua ironia e i suoi attacchi.

Di recente, ha schiacciato Ida Platano e Riccardo Guarnieri trovando il consenso dei telespettatori. A stroncarla ci ha pensato Maria De Filippi, che ha preso prontamente le difese dell’ex coppia dle Trono Over. Ma quanto guadagnano i due opinionisti per fare tutto questo? Il settimanale Diva e Donna svela i presunti guadagni di Tina e Gianni nel programma del pomeriggio di Canale 5. Ebbene, la Cipollari e Sperti guadagnerebbero una cifra che varia dai 2mila ai 4 mila euro a registrazione.

La rivista, però, ci tiene a precisare che “il condizionale è d’obbligo”, sebbene questa indiscrezioni arrivi da una fonte certa. In questi anni sono circolati vari rumors riguardanti il loro cachet, ma la verità giustamente non è mai uscita fuori. Considerando che vengono effettuate due registrazioni a settimana, i guadagni di Tina e Gianni a Uomini e Donne al mese sarebbero più di 16mila euro. Sarà davvero così?

Chiaramente, solo i diretti interessati possono conoscere la verità. Intanto, l’attenzione della Cipollari nel dating show si è improvvisamente spostata da Gemma Galgani a Pinuccia e Ida Platano. La dama torinese, che fino a qualche tempo fa è stata la protagonista indiscussa del programma, è sempre più nell’ombra ormai. Si pensa che questa situazione possa preannunciare la sua uscita di scena.

Ma al pubblico di Canale 5 mancano parecchio le accese litigate al centro studio tra Tina e Gemma. L’opinionista non riserva più particolari attacchi alla Galgani e questo non poteva di certo passare inosservato. Cosa starà mai accadendo? Si respira aria di cambiamenti all’interno dello studio di Canale 5 con la Cipollari che calcola sempre meno la dama torinese.

Nonostante ciò, Tina ci ha tenuto a precisare che Gemma resterà sempre la sua vittima numero uno. Eppure da ormai qualche mese la Galgani resta in silenzio nella sua postazione e non dà più inizio alle registrazioni con le sue conoscenze.