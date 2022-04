Uomini e Donne, Ida e Riccardo smascherati? Tina scoppia, Maria stronca

Cosa sta accadendo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne? In questi giorni, si parlava addirittura di un piano che i due starebbero portando a termine in cerca di visibilità. C’è chi è convinto che i due in questi mesi si siano sentiti telefonicamente lontano dalle telecamere e avrebbero organizzato tutto per ritrovarsi in studio. Oggi anche Tina Cipollari ha dei sospetti al riguardo. L’opinionista si sfoga nel corso della puntata di lunedì 19 aprile e lancia forti accuse contro Ida e Riccardo, dopo un video che ha insospettito parecchio.

Inizialmente, il Guarnieri arriva al centro studio insieme a Gloria, per raccontare l’ultimo loro confronto. Il cavaliere tarantino sembra propenso a proseguire questa conoscenza, ma Maria De Filippi manda in onda un filmato che vede Riccardo e Ida parlare di fronte alle telecamere dopo la scorsa puntata. Il famoso cavaliere del Trono Over stuzzica la parrucchiera bresciana, la sfiora e insieme ridono. Secondo Tina questo non è un dialogo tra due persone che provano indifferenza l’uno nei confronti dell’altro, anzi.

“Finalmente è finita questa pagliacciata”, dichiara la Cipollari, riferendosi al video in questione. Per Gianni Sperti, che ha sempre tifato per questa coppia, si è trattato invece di “un momento di realtà”. Invece, Tina appare abbastanza sospettosa. Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne spiega che con Ida sono ora “due persone che si sono ritrovate” dopo una lunga e turbolenta storia d’amore. L’opinionista ha tutt’altra idea.

“Scusami Riccardo, devo ancora capire il tuo scopo: se vi piacete ancora perché vai a prendere in giro Gloria? Lei che ti tocca, lei con gli occhi lucidi, che pagliacciata è questa! Maria secondo te questo era un dialogo tra persone indifferenti? O recitano… Fate proprio pena! L’ipotesi è che voi siete due grandi furbi, state qua solo per visibilità”

Riccardo e Ida continuano a essere vaghi, ma entrambi ci tengono a precisare che semplicemente tra loro c’è stato “questo momento di ritrovo”. Tina Cipollari, però, è un fiume in piena ormai e non riesce a trattenere i suoi sospetti: “Ida ma tu pensi di imbrogliare tutta la gente che ci guarda con la faccia angelica? Ma a chi volete prendere in giro?”. Maria De Filippi si espone e dice la sua, mostrando tutto il suo appoggio ai due.

“Ci sta! Si lasciano bruscamente, si rivedono ed è difficile che non sia rimasto qualcosa. A me fa intendere che si piacciano ancora, penso sia naturale. Non penso che si siano mollati perché non si piacevano più, ma perché continuavano a litigare. Io lo trovo umano”

Ma Tina non si ferma e si dice convinta del fatto che tutto questo sia una “presa in giro al pubblico a casa”. Ed ecco che entra nel dettaglio dei suoi sospetti su Ida e Riccardo:

“Durante questa separazione si potevano sentire al telefono. Caso strano lui torna e lei ha un certo effetto”

Il Guarnieri si volta subito verso Maria e le assicura che il suo ritorno “non era calcolato assolutamente”. A questo punto, la De Filippi stronca Tina. L’opinionista fa notare che il pubblico ha il suo stesso pensiero, sia quello in studio che quello a casa. E senza peli sulla lingua, la conduttrice prende la situazione in mano e ferma l’opinionista con poche e semplici parole: “Con l’unica differenza che la vita è la loro e non del pubblico!”.

Mentre Gianni Sperti difende i due, la Cipollari fa presente che non ci sarebbe nulla di male se decidessero di tornare insieme, aggiungendo “ma che fossero più chiari!”. Oggi Ida appare titubante. Ammette di non provare ciò che provava un tempo e di non essere innamorata. Non può, però, escludere che nella vita tutto può accadere.