Uomini e Donne, Teresa stupisce su Salvatore: il messaggio che lascia senza parole

Uomini e Donne, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo: il messaggio che piace ai fan

Fra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo è tornato il sereno. L’amore è stato più forte di tutto, loro si sono impegnati di sicuro e la crisi matrimoniale è stata superata. Probabilmente sono già lontani ricordi i giorni trascorsi lontani, quando tutto sembrava forse perso. La coppia di Uomini e Donne ha tenuto i fan con il fiato sospeso, anche se molti erano certi che ce l’avrebbero fatta. E avevano ragione questi ultimi: Teresa e Salvatore sono tornati insieme, hanno salvato il loro matrimonio e oggi l’amore è ancora più forte di prima. Qualora fosse possibile, ovviamente. Oggi l’ex tronista ha scritto un bellissimo messaggio per suo marito e i fan non aspettavano altro!

Teresa e Salvatore news: “Non mi pentirò mai di essere tua moglie”

Che l’amore sia tornato protagonista nelle vite di Teresa e Salvatore è provato da queste parole di lei: “Sposarti… È stata la scelta più bella di tutta la mia vita… Essere tua moglie, è per me un onore, una gioia, una ricchezza”. Così ha iniziato Teresa il suo romantico messaggio, postato tra le storie di Instagram e scegliendo come sottofondo la canzone Perfect di Ed Sheeran. Lei era sicura che ce l’avrebbero fatta e che la crisi sarebbe passata, anche se è servita molta pazienza. Non è finita qui comunque, perché la dedica d’amore prosegue e fa riferimento alla crisi che hanno affrontato negli ultimi mesi: “Potremmo affrontare litigi, problemi, crisi, preoccupazioni, stress e tanto altro ma non smetterò mai di amarti e non mi pentirò mai di essere tua moglie”.

Teresa e Salvatore stanno ancora insieme: la coppia di Uomini e Donne più innamorata che mai

Teresa ha sempre difeso il suo matrimonio con le unghie e con i denti, soprattutto quando veniva criticata o si diffondevano sul Web dubbi sul suo rapporto con Salvatore. Alla fine, Teresa e Salvatore insieme hanno superato le difficoltà e le incomprensioni e sono tornati alla loro vita di sempre. Ormai sui loro social sono tornati a postare foto e video dei loro pranzi insieme e confermano giorno dopo giorno che l’amore ha vinto.