Uomini e Donne news, Teresa parla del matrimonio con Salvatore: “Ci vuole tempo”

Uomini e Donne news, cosa succede tra Teresa e Salvatore oggi? Gli ultimi aggiornamenti

Tutti vogliono sapere come procedono le cose tra Teresa e Salvatore oggi. Il matrimonio è in crisi da qualche mese ormai, ma spesso vengono visti insieme e questo ha lasciato pensare che la coppia di Uomini e Donne avesse risolto ogni problema. Nelle scorse settimane sono mancati chiarimenti da parte dei diretti interessati. Questo ha fatto sperare i fan perché non negare il ritorno insieme poteva corrispondere a un effettivo riavvicinamento. Come è facile immaginare, inoltre, ogni giorno arrivano numerosi messaggi a Teresa e Salvatore per capire cosa succede, per avere news sul loro matrimonio. E per questo oggi Teresa ha deciso di rompere il silenzio.

Teresa e Salvatore news, sono tornati insieme? “Ci vuole tempo e pazienza”

Pochi minuti fa, tramite Instagram Stories, Teresa si è confidata con i suoi sostenitori e ha voluto dare aggiornamenti sul matrimonio con Salvatore. Anche perché sono molte le persone che credono in questa coppia e vogliono sapere cosa succede, soprattutto perché vengono avvistati spesso insieme. Teresa e Salvatore non sono ancora tornati insieme, le news non parlano di un riavvicinamento ufficiale, ma si vedono spesso: “In molte mi chiedete sempre come va il mio matrimonio. Allora ragazze, ripeto, io non voglio esprimermi fino a quando non sono sicura. Fino a quando il nostro rapporto non torna sicuro. Al momento non lo è, ci vediamo ma è normale vedersi. Un matrimonio non può finire così, senza neanche rivolgersi la parola”.

Teresa rivela le ultime news sul suo matrimonio con Salvatore: “Siamo in alto mare”

Insomma, Teresa e Salvatore oggi ci stanno riprovando. Si vedono, trascorrono del tempo insieme e tentano di risollevare le sorti del loro matrimonio. Ma per il momento sembrano lontani dal ritrovare la serenità nel loro rapporto: “Stiamo valutando molte cose, ci vuole tempo e tanta pazienza. Detto ciò, come avrete capito siamo in alto mare“.