Teresa Cilia furiosa su Instagram: la risposta alle polemiche sulla crisi con Salvatore

Teresa Cilia furiosa per le polemiche sulla crisi con Salvatore Di Carlo

In questi giorni Teresa e Salvatore, in crisi o non più in crisi, hanno ricevuto numerose critiche sui social network. Qualcuno li ha accusati di fare business e di aver mentito sulla crisi matrimoniale per tornare al centro dell’attenzione, ma a noi questa teoria non ci ha convinti fino in fondo. Teresa e Salvatore dopo Uomini e Donne si sono allontanati ben presto dalle telecamere, salvo tornarci per mandare in onda il matrimionio a Pomeriggio 5. Non non hanno mai mostrato interesse verso questo mondo. Hanno partecipato a Temptation Island, è vero, ma hanno resistito pochi giorni. Eppure sono stati accusati di fare business con la loro crisi.

Teresa e Salvatore criticati, lei risponde su Instagram

Ricostruiamo brevemente i fatti: Teresa e Salvatore hanno fatto sapere di essersi presi una pausa a fine settembre. Sembrava una vera crisi matrimoniale, lui è anche andato via di casa. Poi sono cominciati gli avvistamenti e vederli insieme dopo pochi giorni ha scatenato le polemiche. A queste, Teresa ha voluto rispondere e stamattina ha scritto un duro messaggio su Instagram: “Business ma si cosa? Ci tenevo a precisare che l’unico errore che ho commesso è farvi capire che qualcosa non andava… Sono una ragazza semplice, non ho mai posato per nessuna rivista, non mi sono rifatta nulla e soprattutto ho una dignità!”.

Uomini e Donne, Teresa e Salvatore sono tornati insieme?

Nelle parole successive di questo messaggio, possiamo captare qualche indizio su ciò che sta succedendo oggi: “Mi spiace per certe persone che pensano male, ma ricordate che non siamo tutti uguali e che Roma non fu costruita in un giorno. Quindi calma ci vuole tempo. Non sono più una ragazzina! E ricordate che il mio futuro sarà ben altro come qualsiasi altra persona al mondo”. Teresa e Salvatore sono tornati insieme? “Roma non fu costruita in un giorno”, ciò vuol dire che stanno risolvendo i loro problemi.