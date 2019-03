Uomini e Donne, Teresa e Andrea stanno insieme? Lui non molla: “Sii paziente”

Teresa Langella e Andrea Dal Corso dopo Uomini e Donne: cosa sta succedendo?

Oggi è andato in onda il confronto tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso a Uomini e Donne, ma forse c’è ancora qualcuno che ignora che le cose sono cambiate nel frattempo! Se siete nostri lettori affezionati, allora saprete già che Andrea ha cercato Teresa dopo il confronto perché ha capito di voler dare una possibilità a questo rapporto. Avete letto non bene, ma benissimo: Andrea Dal Corso ci ha ripensato, vuole conoscere meglio Teresa e sembra disposto a tutto pur di guadagnare nuovamente la fiducia dell’ex tronista. Non si sono lasciati molto bene in studio, questo è vero, ma le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro.

Uomini e Donne, Teresa e Andrea: il botta e risposta su Instagram

Oggi, per esempio, c’è stato un botta e risposta su Instagram. Il riavvicinamento fra i due era chiaro già qualche giorno fa, non sappiamo se si sentono in privato ma Andrea sta tentando il tutto per tutto! Segue costantemente ciò che fa Teresa e lo ha dimostrato oggi pomeriggio. L’ex tronista ha postato una sua foto e ha scritto: “Sii forte. Sei nata donna”. Dopo un paio d’ore, è arrivata una foto di Andrea, sul suo profilo s’intende, in cui fa meditazione e nella didascalia ha scritto: “Sii paziente. Sei nato uomo”, con una emoji che ride e una che fa la linguaccia. Insomma, è più che chiaro che sia stato un modo per far capire a Teresa che lui c’è e sta aspettando.

Teresa e Andrea news: ci sarà il lieto fine dopo Uomini e Donne?

Inutile negare che i fan di Uomini e Donne sono molto curiosi di sapere come stanno le cose oggi fra i due. Le news su Teresa e Andrea non mancheranno nei prossimi giorni, soprattutto adesso che è andato in onda il loro confronto su Canale 5 – anche se è stato Antonio a conquistare il pubblico! -. Probabilmente Teresa tornerà in studio prossimamente per raccontare le novità, ma forse tornerà da sola come l’ultima volta. Dopo oggi è ancora più evidente che Andrea non ha mollato e vuole convincerla a dargli una seconda possibilità.