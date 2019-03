Teresa e Andrea si frequentano dopo Uomini e Donne? Chiari indizi su Instagram

Teresa Langella e Andrea Dal Corso news, cosa succede dopo Uomini e Donne?

Teresa e Andrea dopo Uomini e Donne stanno tenendo tutti col fiato sospeso. Dopo la scelta senza lieto fine di qualche settimana fa, come ben saprete Andrea Dal Corso ci ha ripensato e pare intenzionato a riconquistare la fiducia di Teresa. Ci starà riuscendo? L’ex tronista ha detto di volere delle dimostrazioni, perché non si fida più, e di sicuro si aspetta che queste arrivino lontano dalle telecamere. Andrea ha già dato prova del fatto di volerlo fare anche lui senza le telecamere del programma che li ha fatti incontrare. In che modo? Non partecipando alla puntata speciale del Trono Classico in cui si è parlato delle sue intenzioni. In quella occasione, infatti, c’era solo Teresa a spiegare che Andrea vorrebbe una seconda possibilità.

Teresa e Andrea dopo Uomini e Donne: le ultimissime news da Instagram

Teresa e Andrea probabilmente non si sono visti, ma sentiti? Forse sì, forse no. Possiamo affidarci solo agli indizi che provengono da Instagram per capire cosa sta succedendo oggi. L’ultimo gesto che sta facendo il giro dei social network lascia pensare che qualcosa si sta smuovendo. Andrea ha iniziato a seguire Teresa su Instagram: un po’ poco per parlare di riavvicinamento? Questo sicuramente sì, ma è comunque un passo che lui ha voluto fare verso l’ex tronista e di sicuro lei avrà apprezzato. Dal canto suo, Teresa ha pubblicato qualche ora fa una storia che ha spiazzato i suoi fan. Su una schermata tutta nera ha scritto: “Fa male, farsi male”. Cosa avrà voluto dire? Una delle interpretazioni che possiamo dare è che si sta lasciando andare con Andrea dopo Uomini e Donne, ma ha paura di soffrire. Come se avesse detto che si sta facendo male dando una possibilità a Dal Corso e per questo sta male.

Uomini e Donne news, Teresa e Andrea su Instagram lanciano segnali?

È probabilmente un pensiero un po’ complicato, ma è anche vero che la spiegazione potrebbe essere tutt’altro. Per esempio che le fa male stare lontana da Andrea. Successivamente lui ha postato una canzone, A Thousand Years di Christina Perri, che parla d’amore. Noi continueremo a monitorare i profili Instagram di entrambi e non perderemo nessun indizio che ci possa dare news su Teresa e Andrea dopo Uomini e Donne! Intanto ci chiediamo: arriverà una nuova frecciatina di Antonio Moriconi, come quella di pochi giorni fa?