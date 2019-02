Uomini e Donne, Antonio Moriconi e Teresa comunicano a distanza: la frecciatina

Antonio Moriconi dopo Uomini e Donne: le news sull’ex corteggiatore di Teresa

Antonio Moriconi dopo Uomini e Donne non ha intenzione di starsene in silenzio. La scelta di Teresa Langella sta facendo ancora parecchio discutere e in attesa di vedere in onda la puntata del Trono Classico con il confronto fra i protagonisti, il terreno di scontro è Instagram. Andrea Dal Corso non è ancora particolarmente attivo sui social, avrà forse intenzione di far passare ancora un po’ di tempo dal suo “no” a Teresa che ha indispettito il pubblico di Uomini e Donne. L’ex tronista invece ha riattivato il suo profilo e pubblica quotidianamente storie e foto. Lo stesso possiamo dire di Antonio. E se le storie di una e dell’altro fossero collegate fra loro? Vediamo cosa sta succedendo in queste ore.

Uomini e Donne, Antonio Moriconi tira una frecciatina a Teresa dopo la scelta?

Stamattina Antonio, che continua a ricevere un affetto smisurato dai fan, ha postato tra le sue stories su Instagram una GIF tratta da una puntata di Uomini e Donne. Nella scena si vedono lui e Andrea Cerioli, ed erano seduti vicini chiaramente su postazioni diverse, guardare sotto le sedie alla ricerca di qualcosa. Il punto non è cosa stessero cercando, ma la frase che Antonio ha scritto per accompagnare questa scena: “Io che cerco la risposta per le frasi fatte”. Detta così sarebbe difficile trovare un collegamento con Teresa e con il programma di Maria De Filippi, ma c’è dell’altro. Nella giornata di ieri, infatti, proprio Teresa ha postato sul suo profilo Instagram un’immagine con un pensiero in cui si parla dell’amore e di tutto ciò che una persona meriterebbe dal suo innamorato.

Antonio Moriconi e Teresa Langella, scambio di messaggi su Instagram?

“Meriti qualcuno che voglia volerti sul serio. Che ti stringa forte le mani se non trovi le parole […] Meriti mille sorrisi negli occhi e l’amore sulle labbra, i baci più belli e i brividi nel sangue. […] Meriti qualcuno che tremi per te, che ti senta nelle vene, […] che voglia starti accanto anche se fuori piove […]. Meriti qualcuno che voglia volerti davvero. Sempre”. Queste e tante altre sono le frasi che si leggono nella storia di Teresa Langella su Instagram. E il tutto richiama un po’ ciò che lei ha detto ad Antonio non scegliendolo. Ma potrebbero essere proprio queste le frasi fatte a cui Antonio Moriconi non riesce a trovare una risposta? Magari sì.