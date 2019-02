Uomini e Donne, Antonio Moriconi commosso dopo messaggio a sorpresa

Antonio Moriconi dopo Uomini e Donne, tanta attesa per il trono

Antonio Moriconi è senz’altro uno dei personaggi di Uomini e Donne del momento: sono in tanti che lo vogliono sul trono e sono in tantissimi a seguirlo su Instagram, anche perché dopo la risposta di Andrea Dal Corso a Teresa Langella è emerso ancor di più il suo affetto sincero nei confronti della tronista. Non sappiamo se la redazione avesse proposto già il trono ad Antonio prima di invitare Giulia Cavaglià: fatto sta che un suo percorso lo chiedono in tanti e forse lui stesso vorrebbe farlo, però solo dopo aver dimenticato Teresa. A differenza di Andrea infatti Antonio era palesemente cotto della tronista napoletana e un suo percorso adesso sembrerebbe impensabile: perché sprecarsi una bella opportunità quando si ha ancora il cuore impegnato? Meglio aspettare la prossima stagione. Ma di che lettera parliamo nel titolo? Ve lo diciamo subito.

Uomini e Donne, Antonio riceve una lettera bellissima

Tra le Instagram stories pubblicate da Antonio ce n’è una che ci ha davvero sorpreso perché il corteggiatore ha pubblicato uno scatto in cui compare una lettera con delle parole bellissime. Il messaggio gli è stato scritto da una fan speciale che lo avrà senz’altro fatto emozionare: “Ciao Antonio – queste le parole della ragazza –, quando riceverai questa lettera, sempre se arriverà mai a destinazione, penserai che sia uno scherzo o ancor peggio che chi scrive sia una pazza. Ebbene sì, se vuoi puoi definirmi così, ma ti chiedo semplicemente di dedicarmi qualche minuto del tuo tempo affinché io possa complimentarmi con te per lo straordinario percorso che hai condotto a ‘Uomini e Donne'”. La lettera poi continua ma Moriconi ne ha pubblicato solo una parte chiaramente leggibile: evidentemente il resto ha voluto tenerlo per sé, com’è giusto che sia.

Le ultime news su Antonio Moriconi dopo Uomini e Donne

La vita dell’ex corteggiatore di Teresa prosegue tranquillamente: Antonio continua ad allenarsi, come si apprende dalle Instagram stories successive, e sembra stia pian piano dimenticando il clamoroso rifiuto avuto a Uomini e Donne – La scelta. Non è neanche la prima volta che ha parlato della sua esperienza su Canale 5, e recentemente alcune sue dichiarazioni hanno davvero sorpreso tutti: siamo sicuri insomma che si parlerà ancora molto di lui fino a settembre. Scommettiamo?