Uomini e Donne gossip, Antonio Moriconi confessa: “Non mi aspettavo questo”

Gossip Uomini e Donne, la vita di Antonio Moriconi dopo Teresa Langella

Antonio Moriconi continua ad essere uno tra i protagonisti del gossip su Uomini e Donne nonostante il trono di Teresa Langella sia finito da un pezzo e sia già andata in onda la seconda delle scelte di Uomini e Donne – La scelta. L’ex corteggiatore ha subito ricevuto tanto affetto da parte dei fan della trasmissione perché ha dimostrato durante il suo percorso di non essere interessato tanto alle telecamere ma di tenere soprattutto a Teresa che però per lui non provava lo stesso sentimento. Proprio pochi minuti fa Antonio ha scritto su Instagram un messaggio sulla scelta, su quello che ne è seguìto e su come come va la vita adesso.

Uomini e Donne news, il messaggio di Antonio: “Non mi aspettavo tutto questo”

Si tratta di parole spontanee che confermano l’impressione che abbiamo avuto tutti del corteggiatore e che ci fanno ben sperare su un eventuale trono: un ragazzo così infatti non potrà che regalare grandi emozioni se dovesse essere scelto dalla redazione per un nuovo percorso. “La vita – così ha iniziato a scrivere Antonio – è strana, delle volte ci ritroviamo di fronte ad esperienze che mai avremmo pensato di vivere, fatte di momenti belli, tanto belli ed altri un po’ meno. Esperienze che tante volte ti fanno sperare nel lieto fine, ma non sempre le cose vanno come vengono preventivate, ci si emoziona, si discute, si litiga, ma è normale, fa parte del gioco e dei rapporti umani. Alcune persone ci deludono, altre ci sorprendono, ed ogni momento passato non torna indietro, ogni cosa fatta o detta non può essere cambiata e probabilmente è proprio questo il bello”. La sintesi perfetta insomma di quello che ha vissuto con Teresa, sulla quale si sono espressi già, sorprendendoci, sia Gianni Sperti con un lungo sfogo sia Gemma Galgani con un post breve ma significativo.

Le ultime notizie su Antonio, Teresa e Andrea

“Quello che conta – ha poi proseguito l’ex corteggiatore della Langella – è saper cogliere ciò che di importante ci passa davanti e ci viene donato, e conservarlo, perché nel bene o nel male tutto lascia il suo segno. Detto questo volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato e continuano a farlo, in realtà neanche mi aspettavo tutto questo affetto, quindi grazie. Antonio”. Non si può dire insomma che Antonio non abbia lasciato il segno nei fan della trasmissione e questo messaggio lo conferma senz’altro. Per noi è stato un vero peccato che Teresa non lo abbia scelto, anche perché sembrava presissima da lui, ma siamo sicuri che tante altre strade gli si apriranno nei prossimi mesi. Vi lasciamo al post: