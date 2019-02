Uomini e Donne registrazione, lo sfogo di Gianni Sperti su Teresa: “Eri sola”

Registrazione Uomini e Donne: Gianni Sperti commenta il confronto tra Teresa e Andrea

Oggi c’è stata la registrazione di Uomini e Donne e – come avrete senz’altro saputo – Teresa Langella ha avuto un acceso confronto con Andrea Dal Corso dopo aver incontrato Antonio Moriconi. Al momento la redazione non ha proposto ancora a nessuno dei due il trono ma siamo convinti che succederà molto presto, o almeno nella prossima stagione, visto l’interesse che i due corteggiatori hanno scatenato nei telespettatori. Si è chiuso quindi un cerchio e non potevamo perdere per questo motivo le parole degli opinionisti della trasmissione: nessuno si è ancora espresso su Teresa tranne Gianni Sperti che le ha dedicato un lungo messaggio su Instagram.

Il lungo post di Gianni Sperti su Teresa: parole dolci per l’ex tronista

“Un abbraccio – esordisce così il ballerino –. Quello di cui avevi bisogno era proprio di un abbraccio. Eri sola in mezzo alla sala con tutti gli ospiti e ti sentivi responsabile, delusa, senza sapere cosa fare e soprattutto cosa pensare”. Gianni ha fatto chiaramente riferimento insomma al momento in cui Teresa si è sentita dire “no” da Andrea e a tutto quello che ne è conseguito. “Hai fatto un percorso bellissimo – ha poi continuato –, non ti sei risparmiata e ci hai fatto provare belle emozioni. Hai fatto la tua scelta, hai affidato il tuo cuore a chi ahimè non ha voluto prendersene cura. Quando una persona soffre bisogna tendere una mano e stringerla tra le braccia rassicurandola che va tutto bene… che tutto passa! Ti voglio bene Teresa”.

Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa, una tronista amata

Al momento Teresa non ha risposto perché – come ha ribadito durante la puntata che ancora non va in onda – non ha i social e non intende esporsi troppo: ha chiesto solo rispetto per tutti pur avendo litigato furiosamente con Dal Corso che ne è uscito con le ossa rotte. Le parole di Gianni sono molto belle e sicuramente avranno fatto piacere alla Langella, a cui in realtà ha scritto anche Gemma sorprendendo i suoi fan. La dama degli Over infatti aveva riposto molta fiducia nella tronista parlandole di un momento difficile della propria vita ma non credevamo che ci tenesse così tanto. A quanto pare insomma Teresa ha lasciato un bel ricordo in tutti.