Uomini e Donne, la confessione di Gemma Galgani su Teresa dopo la scelta

Teresa Langella dopo il “no” di Andrea Dal Corso a Uomini e Donne

Il “no” ricevuto da Teresa Langella dopo la scelta ha sicuramente sorpreso il pubblico di Uomini e Donne che si aspettavano che Andrea Dal Corso avrebbe almeno provato a iniziare una frequentazione con la tronista. L’ex corteggiatore ha invece negato qualsiasi possibilità a Teresa perché si è accorto (casualmente solo in occasione della scelta) di nutrire dei sentimenti molto meno forti rispetto a quelli che lei invece provava. In molti non hanno creduto ad Andrea per via del suo percorso e in altrettanti lo hanno insultato e hanno postato sul Web commenti negativi sul suo conto: atteggiamento che non è piaciuto né a Raffaella Mennoia né alla stessa Teresa che infatti sono intervenute tramite Instagram per calmare gli animi.

Gemma Galgani dopo la scelta di Teresa: la confessione

A intervenire sulla scelta di Teresa è stata anche Gemma Galgani che durante Uomini e Donne – La scelta si era lasciata andare a un duro sfogo sul proprio passato mentre cercava di rassicurare la tronista. Tramite Instagram stories infatti la Regina di Uomini e Donne Over ha raccontato ai suoi fan che sperava in un lieto fine diverso per la Langella: “Avrei voluto potessero esserci solo sogni belli, con il colore dell’amore… Teresa!”. Così non è stato però, e forse per Teresa è meglio: che senso avrebbe avuto affezionarsi a una persona che non avrebbe potuto darle quello che lei cercava?

Le ultime news su Gemma e Teresa di Uomini e Donne

A Uomini e Donne Teresa ha fatto un bel percorso e meritava senz’altro un finale diverso (nonostante il trattamento riservato ad Antonio Moriconi): ne parlerà prossimamente nel programma ma per ora non possiamo che commentare così, perché la tronista ha davvero messo tutta sé stessa nella conoscenza dei suoi corteggiatori e Andrea avrebbe potuto schiarirsi le idee prima. Anche Gemma in un certo senso ha sempre dato tutto al programma della De Filippi, e l’ultimo sfogo su Instagram lo dimostra. La redazione insomma ha fatto bene a scegliere la Galgani come consigliera di Teresa. Chissà cos’ha pensato quando ha assistito al “no” di Andrea e soprattutto chissà se preferiva lui o Antonio…