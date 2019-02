Gemma Galgani, la dama senza freni dopo le lacrime: reazione serale inaspettata

Uomini e Donne Over, Gemma Galgani in lacrime in studio

Oggi abbiamo visto andare in onda una puntata del Trono Over in cui Gemma Galgani è scoppiata in lacrime per una serie di motivi che senz’altro ricorderete: la dama non ha reagito benissimo infatti alla decisione di Rocco Fredella di farsi conoscere anche da altre donne; gli attacchi di Tina Cipollari hanno poi fatto il resto in una messa in onda che non è stata facilissima. In molti non hanno capito l’atteggiamento di Gemma nei confronti del suo cavaliere e gli stessi opinionisti hanno espresso perplessità in merito a questo suo volerci andare piano: a loro avviso infatti la Galgani è sempre stata molto propositiva nei confronti del parterre maschile e Rocco non merita certo il trattamento che gli sta riservando da quando è entrato in studio.

Gemma Galgani, lo sfogo su Instagram dopo la puntata

Gemma si è giustificata dicendo che la situazione è diversa e che non può comportarsi allo stesso modo con tutti, visto che ogni persona fa storia a sé. Questo è vero ma qualcuno le ha fatto notare che forse Rocco non le piace così tanto come vuole invece far credere. A prescindere da tutto comunque Gemma non è riuscita a farsi capire e tra un attacco e l’altro è tornata a sedersi su invito di Maria per poi finire in lacrime. Se pensavate che fosse finita qui vi sbagliavate di grosso: oggi infatti Gemma ha scritto un post molto significativo su Instagram che potrebbe essere riferito proprio a Rocco; accompagnato dalla canzone Mi sento bene di Arisa, questo messaggio finisce con “Abbraccio il mondo intero, ma lo vorrei abitato solo da persone vere!”. Una probabile stoccata a Fredella che in studio lei ha accusato di non essere stato sincero.

Gemma e Rocco, le ultime news sulla loro storia

Non sappiamo cosa stia frullando attualmente nella testa dalla Galgani, soprattutto dopo l’ultima confessione che ha fatto a Teresa Langella, e se cioè a lei piaccia davvero Rocco o se invece certi suoi atteggiamenti l’abbiano allontanata da lui. Fatto sta che la loro storia continua a far discutere e che fino alla fine di questa stagione, soprattutto ora che Rocco si è aperto ad altre conoscenze, ne vedremo delle belle. Non ci resta che lasciarvi al post pubblicato dalla Galgani qualche ora fa: