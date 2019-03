UeD: Teresa e Andrea si scontrano, ma è Antonio ad attirare l’attenzione

UeD, scontro tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso: il pubblico applaude ad Antonio Moriconi

Nel corso della puntata del Trono Classico in onda il 7 marzo, Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno nello studio di Uomini e Donne il loro primo confronto dopo la scelta. Ad attirare l’attenzione, però, durante questa accesa discussione è proprio Antonio Moriconi. Quest’ultimo si trova seduto proprio dietro l’ex tronista, che affronta faccia a faccia colui che l’ha delusa profondamente. L’ex corteggiatore resta seduto comodo e assiste al confronto tra i due. A volte appare con il sorriso di soddisfazione, convinto di essere riuscito a capire le intenzioni di Andrea sin dall’inizio. Infatti, ricordiamo che Moriconi ha sempre messo in guardia Teresa, sicuro del fatto che il rivale fosse falso. Antonio appare, dunque, abbastanza soddisfatto. Durante la puntata, il giovane dichiara di essere rimasto veramente male della scelta di Teresa. L’ex corteggiatore è sicuro di essere stato preso in giro dall’ex tronista, che secondo lui l’avrebbe illuso durante il loro percorso nel programma. La Langella cerca più volte di fargli cambiare idea, ma comprende la sua rabbia.

Arriva il confronto tra Teresa e Andrea e Antonio decide di godersi il momento nel migliore dei modi. L’ex corteggiatore si alza e va a prendersi un caffè dalla macchinetta che si trova nello studio. Dopo di che, torna a sedersi e gusta la bevanda calda, mentre assiste all’acceso confronto. Sembra proprio che Moriconi sia ormai convinto del fatto che entrambi abbiano mentito durante il percorso nel programma. Il pubblico nota l’atteggiamento di Antonio e non possono non appoggiarlo. Sono in tanti i telespettatori che applaudono di fronte al comportamento di Moriconi, tanto che sembra essere lui il vero protagonista della scena. “Mi sembra il bue che dice co….o all’asino, ma non so chi è il bue e chi è l’asino”, dichiara Antonio subito dopo il confronto tra Andrea e Teresa.

Uomini e Donne, Teresa e Andrea: entrambi nel mirino del pubblico

Antonio non crede a nessuno dei due e, con il bicchiere di caffè tra le mani, assiste al tanto atteso scontro. Sono tanti i telespettatori che fanno subito notare il suo atteggiamento all’interno dello studio. Nel frattempo, il pubblico sembra dividersi a metà. Infatti, c’è chi dà ragione ad Andrea e chi, invece, continua a sostenere Teresa. Non solo, diversi telespettatori hanno la stessa opinione di Antonio, non credono a nessuno dei due.