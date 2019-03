Uomini e Donne oggi: confronto tra Teresa, Andrea e Antonio

Oggi Uomini e Donne: Teresa incontra Antonio e Andrea dopo la scelta, il confronto

Oggi ricchissima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Maria De Filippi fa sapere che ci sarà il confronto tra Teresa, Antonio ed Andrea e non si parlerà dei nuovi tronisti. La prima ad entrare in studio è l’ex tronista di Napoli. Tutti si rendono immediatamente conto che la ragazza è molto triste e anche stanca. Lei racconta come sono trascorsi i primi giorni dopo la scelta al castello e ammette di stare ancora male per il no ricevuto da Dal Corso. Spiega di essersi chiusa in sé stessa e di non voler ancora né uscire di casa né riaprire gli account social. Nonostante sia molto giù di morale, la giovanissima Langella spiega che la sua famiglia le sta molto vicino e cerca di sollevarle il morale come può.

La padrona di casa manda poi in un onda un filmato riassuntivo del suo percorso all’interno dello studio del Trono Classico e la non scelta. Successivamente fanno entrare Antonio Moriconi. Il giovane saluta Teresa senza rancore, ma subito dopo le ammette di essersi sentito in giro proprio come lei si sente presa in giro da Andrea. I due parlano e l’ex tronista gli spiega di aver preso la sua scelta solo dopo i giorni trascorsi in villa. Teresa rivela anche che per tutto il corso del trono ha sempre pensato di scegliere Moriconi, finché non ha capito che i suo cuore batteva per l’altro.

Uomini e Donne: il duro confronto tra Teresa e Andrea Dal Corso dopo il castello

Dopo aver parlato con Antonio, Maria annuncia che è il momento di far entrare Andrea. Teresa Langella preferisce non incontrarlo e per questo motivo esce dallo studio. Lui entra e si dispiace del fatto che la tronista sia andata via. Lui spiega che il papà di lei non c’entra assolutamente nulla con il suo no e che il rifiuto dipende solo da delle grandi diversità caratteriali. Va poi in onda un filmato mai andato in onda dove si vede Dal Corso spiegare alla sua famiglia che è stato scelto e che lui risponderà di no. Poi un altro video mostra il ragazzo piangere perché dispiaciuto per la Langella. A questo punto, lei entra e i due se ne dicono di tutti i colori. A quanto pare, la ragazza di Napoli non crede alla sincerità di Dal Corso.